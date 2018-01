VM-holdet skal tilbage til 5-1-banen i Dublin i ny Uefa-turnering Danmark møder Irland og Wales i Uefa Nations League.

Først skal landsholdet gennem en forhåbentlig lang og sportsligt opmuntrende VM-turnering i Rusland, men inden Christian Eriksen og co. i sensommeren får afviklet lidt ferie og derefter er begyndt i deres respektive klubber igen, så banker den nye niveauopdelte landsholdsturnering Nations League, skabt af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i et forsøg på at eliminere 'ligegyldige' testkampe, på døren.

Nations League LEAGUE A Gruppe 1: Holland, Frankrig, Tyskland

Holland, Frankrig, Tyskland Gruppe 2: Island, Schweiz, Belgien

Island, Schweiz, Belgien Gruppe 3: Polen, Italien, Portugal

Polen, Italien, Portugal Gruppe 4: Kroatien, England, Spanien De fire gruppevindere i League spiller i juni 2019 om det nye Nations League-trofæ. LEAGUE B Gruppe 1 : Tjekkiet, Ukraine, Slovakiet

: Tjekkiet, Ukraine, Slovakiet Gruppe 2: Tyrkiet, Sverige, Rusland

Tyrkiet, Sverige, Rusland Gruppe 3: Nordirland, Bosnien, Østrig

Nordirland, Bosnien, Østrig Gruppe 4: Danmark, Irland, Wales LEAGUE C Gruppe 1: Israel, Albanien, Skotland,

Israel, Albanien, Skotland, Gruppe 2: Estland, Finland, Grækenland, Ungarn

Estland, Finland, Grækenland, Ungarn Gruppe 3: Cypern, Bulgarien, Norge, Slovenien

Cypern, Bulgarien, Norge, Slovenien Gruppe 4: Litauen, Montenegro, Serbien, Rumænien LEAGUE D Gruppe 1: Andorra, Kasakhstan, Letland, Georgien

Andorra, Kasakhstan, Letland, Georgien Gruppe 2: San Marino, Moldova, Luxembourg, Hviderusland

San Marino, Moldova, Luxembourg, Hviderusland Gruppe 3: Kosovo, Malta, Færøerne, Aserbajdsjan

Kosovo, Malta, Færøerne, Aserbajdsjan Gruppe 4: Gibraltar, Liechtenstein, Armenien, Makedonien Vis mere

I Nations Leagues 2. division, League B, er Danmark ved lodtrækningen i schweiziske Lausanne i dag blevet sat i gruppe 4 med Irland og Wales. Kampene - dobbeltopgør ude og hjemme - afvikles på seks kampdage i september, oktober og november.

Irlands landstræner Martin O'Neill og assistenten Roy Keane så på tv-billederne noget betænkelige ud, da deres mandskab blev sat i gruppe med Danmark, som jo for to måneder siden pulveriserede Irland 5-1 i Dublin i den famøse VM-playoffkamp, der sikrede danskerne adgang til VM i Rusland.

Mens danskerne har irerne i fin erindring, er det ti år siden Danmark senest har mødt Wales. Briterne kiksede, som Irland, i VM-kvalifikationen, og skal nu under ledelse af Manchester United-legenden Ryan Giggs prøve at finde tilbage til det niveau, der sensationelt sendte holdet i EM-semifinalen for under to år siden.

Oprykning til de fire bedste

Vinderen af gruppen rykker sammen med de øvrige tre gruppevindere fra 2. division op i den bedste landsholdsrække, League A, til den næste turnering i 2020/2021, mens de fire dårligste hold rykker ned i 3. division, League C.

De fire gruppevindere i toprækken, League A, spiller i sommeren 2019 om Nations League-titlen.

De fire gruppevindere i League B, C og D kvalificerer sig til et slutspil i foråret 2020. Her vil der være en ekstra mulighed for at spille sig til en plads ved EM-slutrunden i 2020 - med mindre man allerede har kvalificeret sig gennem de almindelige EM-kvalifikation.

EM 2020 i København

Er det tilfældet for det danske landshold, går Danmarks plads i Nations League-slutspillet til det bedste hold i rækken, der ikke er direkte kvalificeret til EM 2020. Jo, der er rig mulighed for at blive forvirret en rum tid inden det store paneuropæiske 2020-EM, hvor der skal afvikles fire kampe i Parken i København.

Eksempelvis skal der ikke meget fantasi til at forestille sig, at samtlige 12 hold i League A kvalificerer sig direkte til EM, hvorfor Uefa vil blive nød til at 'fylde op' med hold nedefra. Det betyder, at kanonføde-nationer i bunden af League D som Liechtenstein, Andorra, San Marino og Gibraltar har markant bedre muligheder for at spille sig til EM-slutrunden i 2020.

Kritiske storklubber

Siden Nations League blev vedtaget for tre år siden under en Uefa-ledelse anført af den nu korruptionsskandaliserede ekspræsident Michel Platini, har turneringen været en torn i øjet på de europæiske storklubber.

Gennem deres organisation European Club Association (ECA) har klubberne gjort opmærksom på, at de frygter, at der nu vil komme endnu flere landskampe for deres dyrt aflønnede topspillere.

For flere landskampe er lig med større risiko for skader og potentiel skade på milliardforretningerne i eksempelvis Champions League, som Uefa ligeledes administrerer.