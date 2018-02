Whistleblower: Russiske fodboldspillere slap for dopingstraf

Bare fire måneder før VM i fodbold sparkes i gang i Rusland, kommer der nye oplysninger om den russiske dopingskandale.

Ifølge whistlebloweren Grigory Rodchenkov, der er kommet med en række detaljerede udsagn om det russiske dopingsnyderi, blev der set gennem fingre med doping blandt de russiske fodboldspillere.

»Russiske fodboldspillere har været immune mod at blive dopingtestet eller sanktioneret«, siger han ifølge ESPN til AP via sin advokat.

Ordre fra højeste sted

Rodchenkov fortæller desuden, at der fra højeste sted i Rusland skulle være givet besked om at undgå en »skandale« ved at gemme positive dopingprøver.

»Vitaly Mutko beordrede beskyttelsen af russiske fodboldspillere, da han var præsident for Det Russiske Fodboldforbund«, siger Rodchenkov.

Vitaly Mutko er vicepremierminister i Rusland og var tidligere sportsminister i landet.

I december trak han sig som leder af VM-komitéen, men han står fortsat i spidsen for regeringens VM-forberedelser.

Fifa tjekker russere

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) er i gang med at undersøge en række dopingprøver fra russiske fodboldspillere.

Fifa har konkret mistanke om doping i 34 sager.

Rodchenkov, der i dag lever i eksil, har tidligere forklaret, at mere end 8000 dopingprøver blev destrueret for at sløre snyderiet.

Ritzau