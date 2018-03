Cristiano Ronaldo tilbyder skatteforlig til 109 millioner

Mens stjerneangriberen Cristiano Ronaldo fra Real Madrid i den grad har genfundet formen på græsset og hamrer bolde ind i kassen bag modstandernes målmænd – senest fire gange søndag aften i en storsejr mod Girona – er der fortsat store problemer med at drible uden om de spanske skattemyndigheder.

I de internationale medier i European Investigative Collaborations, herunder også Politiken, der har adgang til dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks, har det været beskrevet, hvordan den 33-årige portugiser har kørt mere end en milliard kroner gennem en tilsløret karrusel via Irland og De Britiske Jomfruøer og på den måde har sluppet for at betale et anseeligt millionbeløb i skat.

Jeg er her kun, fordi mit navn er Cristiano Ronaldo

Hidtil har Cristiano Ronaldo affærdiget anklagerne fra de spanske skattemyndigheder som en personhetz.

»Jeg er her kun, fordi mit navn er Cristiano Ronaldo«, lød det eksempelvis fra Ronaldo, da han var i retten i august sidste år og blev bedt om at forklare, de i alt fire skatteforhold, anklagerne spurgte ind til.

Men ifølge den spanske avis El Mundo tilbyder Real Madrids målgarant og offensive omdrejningspunkt nu at betale 14,7 millioner euro (cirka 109 millioner kroner) tilbage til skattevæsenet i et forlig – såfremt skattevæsenet og retssystemet vil frafalde anklagerne mod ham og endvidere sparker ønsket om en fængselsstraf til hjørne.

El Mundo skriver endvidere, at Cristiano Ronaldo holder fast i, at han aldrig har haft til hensigt at unddrage sig at skulle betale til fælleskassen. Myndighederne overvejer nu angiveligt verdensstjernens forligstilbud, men den spanske avis erfarer tillige, at anklagerne gerne vil følge sagen til dørs i håb om også at kunne få dømt nogle af de personer, der har hjulpet Ronaldo og dennes medarbejderstab med at sætte skattefinten op.

Messi, Mourinho, James

Cristiano Ronaldo er langt fra den eneste fodboldstjerne, der har været i søgelyset på grund af skat.

FC Barcelonas Lionel Messi blev i 2016 idømt 21 måneders betinget fængsel for at have kørt ca. 30 millioner kroner udenom skattevæsenet, men fik i 2017 omstødt dommen til en større bøde. Ifølge European Investigative Collaborations har blandt andet også Manchester United-manager José Mourinho og Bayern München-spilleren James Rodriguez skjult penge ved at bruge caribiske skuffeselskaber.

Cristiano Ronaldo, der i december for femte gang blev kåret som verdens bedste spiller, havde ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes en indtægt på 93 millioner dollar (cirka 563 millioner kroner) i 2017 og er dermed den bedst lønnede sportsudøver i verden. Kontrakten i Madrid løber til sommeren 2021.