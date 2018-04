Nej, AaB'erne tabte ikke med vilje til Brøndby

FOR ABONNENTER

Der er langt op til den rekord på 35 kampe i træk uden nederlag i Superligaen, som FC København er indehaver af. Den er sammensat af de to sidste kampe i sæsonen 2015-16 og 33 kampe i sidste sæson, da københavnerne var totalt suveræne i den bedste fodboldrække. Med 3-0-sejren over AaB nåede Brøndby op på 21 kampe på stribe uden at tabe, og i de første 45 minutter i Aalborg leverede topholdet en flot magtdemonstration. Men det vil, trods alt, være overraskende, hvis Alexander Zornigers mandskab undgår nederlag i mesterskabsspillet og ved sæsonafslutningen er meget tættere på at nå op til FCK’s rekord.