Brøndby kan gøre det samme, som FCK gjorde i sidste sæson

ALEXANDER ZORNIGER har sagt, at pokalfinalen sidste år i Parken, hvor Brøndby mødte FC København med godt 32.000 på tribunerne, er den hidtil største oplevelse for ham og den største kamp i trænerkarrieren. FCK vandt 3-1, og tyskeren, der førte Brøndby til superligasølv i sidste sæson, jagter stadig sin første titel i topfodbold. Chancerne for, at det lykkes for ham i dette forår, er rigtig gode. Zorniger og hans Brøndby-hold, der først i februar med en 1-0-sejr lossede FCK’erne ud af pokalturneringen, fører Superligaen og er klar til pokalsemifinalerne efter 1-0-sejren over SønderjyskE i kvartfinalen.

BRØNDBY ER ubesejret i 24 turneringskampe, 3 af dem pokalkampe, på stribe, men Zornigers mænd måtte på overarbejde i Haderslev. Og da alle vel havde indstillet sig på en straffesparkskonkurrence, sparkede anfører Christian Nørgaard hårdt og fladt 1-0-bolden i kassen. På en sandet, ujævn bane leverede de to hold faktisk en virkelig god og underholdende 0-0-kamp i de ordinære 90 minutter. Sønderjyderne var meget veloplagte, aggressive og udstrålede stor energi. De var overhovedet ikke påvirket negativt af den verserende ærgerlige 'matchfixingsag'. Og Brøndby-mandskabet, der var ændret på seks pladser i forhold til 3-0-mødet med AaB og havde en stærk bænk med anfører Johan Larsson i spidsen, var under hårdt pres i perioder.

Benjamin Bellot, der afløste førstemålmand Frederik Rønnow, var dygtig i Brøndby-målet og leverede fine redninger. Og i anden halvleg diskede kollega Lukas Fernandes også op med gode aktioner mellem stængerne. Mads Hvilsom burde have bragt hjemmeholdet foran på et par rigtig fine tilbud, og Marcel Rømer var også lige ved at score for hjemmeholdet. Det gav Brøndby mere offensiv styrke, da Simon Tibbling kom på banen efter pausen. Men 0 mål, så der måtte 2 gange 15 minutter til for at nå en afgørelse.

MORTEN WIEGHORST og AaB underpræsterede fælt i første halvleg mod Brøndby i pinsen, og det er logisk nok, hvis aalborgenserne først og fremmest tænker på og koncentrerer sig om pokalturneringen. Der, hvor kvartfinalen mod Fredericia fra den næstbedste række spilles på onsdag, kan AaB få succes. Og det er værd at notere sig, at Morten Wieghorst er en slags kspert i at vinde pokaler. Da han var cheftræner i FC Nordsjælland, og havde Kasper Hjulmand som sin assistent, blev nordsjællænderne pokalmestre både i 2010 og 2011.

Og Wieghorst har som spiller været med til at blive pokalvinder med Brøndby og med Lyngby. Han blev også mester med både Lyngby og Brøndby, og han vandt både mesterskab og triumferede i pokalturneringen med Celtic, da han spillede i den skotske storklub i Glasgow. I aften vil Wieghorst selvfølgelig gerne vinde på kunstgræsset i Farum. Men det er vigtigere med en sejr i Fredericia. Den tekniske direktør Flemming Pedersen afløser karantæneramte Hjulmand på trænerbænken. Det har Pedersen gjort før, bl.a. i mesterskabssæsonen 2011-12, og han fik maksimumpoint.

KENT NIELSEN, 1992-europamesteren, der også har vundet mesterskaber og pokaltitler som spiller, med Brøndby og AGF, og DM-guld og pokalturneringen som AaB-træner, ved godt, at OB’s 9.-plads i grundspillet var en stor skuffelse på Fyn. Odense-klubben har ikke været i Superligaens top-3 siden 2011 og endda ikke tilhørt top-6 i sluttabellen i sæsonerne siden da. Kent Nielsen, der ikke går særlig meget op i statistikker, kan glæde sig over, at hans OB-hold er det mest løbestærke i Superligaen. Pointhøsten har imidlertid været for mager.