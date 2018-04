Superligaklubber advarer: »Tvang er ikke ligestilling. Det skader vores økonomi og hjælper ikke kvinderne« DBU's Kvindekommission har mange gode idéer, men at tvangsoprette elitehold for kvinder blandt superligaklubberne er ikke et af dem. Fem superligaklubber advarer mod overreaktion.

Superligaens klubber vil gerne have flere kvinder til at spille fodbold, men de tror ikke på ligestilling ved tvang eller pisk.

Fem klubber afviser derfor forslaget om at tvinge herreligaens klubber til at etablere elitehold for kvinder.

Forslaget er blevet fremsat af DBU's Kvindekommission, der består af folk som tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, prorektor på Københavns Universitet Lykke Friis og Hummel-ejer Christian Stadil.

Kommissionen præsenteres mandag som et af ti forslag, der skal styrke kvindefodbolden i Danmark. Men det tager hverken højde for klubbernes økonomi eller de kvinder, det hele handler om, siger OB's kommunikationschef, Morten Wamsler.

Han sammenligner forslaget med at sparke en højder op i stormvejr.

»Der er masser af blæst, men ingen ved, om bolden lander hos medspillerne eller fiser ud over baglinjen. Kommissionen har ret i, at der skal gøres noget for at skabe opmærksomhed om kvindefodbold. Men det er ikke fornuftigt at tvinge klubber, der i forvejen har det økonomisk svært, til at påtage sig en ekstra opgave uden nogen åbenlys indtægtskilde«, siger han.

Morten Wamsler mener, kommissionen ved at stirre sig blinde på Superligaen helt overser de kvindeklubber, der allerede eksisterer i dag.

»Her i Odense er der eksempelvis Næsby og Odense Q, som klarer sig godt og begge har en stærk klubidentitet. Men i stedet for at styrke her, lægger forslaget op til en konceptagtig udvikling af nogle kvindehold for superligaklubber, som så vil stå uden historie og uden kultur«, siger Wamsler.

Jeg har svært ved at forestille mig andre brancher, hvor man pålægger virksomheder at gå i gang med noget, der er notorisk underskudsgivende. Kent Madsen

Samme holdning har Silkeborg IF's administrerende direktør, Kent Madsen.

»Jeg har svært ved at forestille mig andre brancher, hvor man pålægger virksomheder at gå i gang med noget, der er notorisk underskudsgivende. Jeg ville enormt gerne have et stærkt Silkeborg-kvindehold, men jeg har svært ved at se det forretningsmæssige grundlag«, siger han og fortsætter:

»Det havde været bedre, hvis Lykke Friis og de andre kommissionsmedlemmer var kommet for at overbevise os om, at kvindefodbold er en rigtig god idé. Frem for at bruge pisken«.

Udbredt skepsis

Også i Randers FC er kommunikationschef Kristian Fredslund Andersen skeptisk over for forslaget.

»Det er fair nok, at kommissionen vil starte en debat. Men problemet med kvindefodbold har i årevis været, at der ingen økonomi er i det. Spørgsmålet er, om det vilkår har ændret sig qua den interesse, kvindelandsholdet har skabt«, siger Kristian Fredslund Andersen og fortsætter:

»Jeg er skeptisk. I Danmark taler vi om, at fodbold i forvejen har nedadgående interesse blandt befolkningen. Du kan se det på tilskuertallene, tv-seerne og så videre, det hele falder på herresiden i de her år. Vi klubber er i høj grad afhængige af tv-penge og sponsorerne, og hvor skal de penge komme fra til kvindefodbolden? Så skal der eddermame nogle store spillere på banen, der vil betale festen. For som klub har vi ikke pengene til det.«

I FC Helsingør undrer direktør Janus Kyhl sig over, om kommissionen mon har tænkt forslaget ordentligt igennem:

»Hvad gør man se, hvis et hold ryger ud af Superligaen? Skal de så ikke have et kvindehold mere? Og hvad betyder det for kvindeligaen - skal de ikke spille med oprykning eller nedrykning mere?« spørger han.

Også Silkeborg IF og FC Nordsjælland er kritiske over for tvangsforslaget. AGF og FCK vil læse hele kommissionsrapporten, før de udtaler sig i sagen.

De øvrige klubber er ikke vendt tilbage. Dermed er Brøndby IF det eneste superligahold, der på forhånd har meldt sig positive over for forslaget.