Ønskefinalen Brøndby-FCM i Parken blev flyttet frem til semifinalerne

FC MIDTJYLLANDS store ambition er at overhale Brøndby i guldstriden i Superligaen og for anden gang vinde DM-guld. Og med den brillante sejr over FCK forleden, da Jess Thorups hold kæmpede sig op fra et stort hul og fik vendt 0-2 til 3-2, er chancerne fortsat gode. Midtjyderne har været i fire finaler, to mod Brøndby og to mod FCN, men aldrig vundet pokalturneringen. Måske bliver det i år? Med den i høj grad fortjente 2-1-sejr i en kvartfinale med overarbejde i Hobro blev FCM klar til semifinalerne. En ønskefinale for de fleste ville givetvis have været Brøndby mod FCM, men lodtrækningen resulterede i, at de to tophold mødes i den ene se mifinale, Fredericia og Silkeborg i den anden.

Midtjyderne dominerede kampen det meste af tiden mod et hjemmehold, hvor topscorer Pål Alexander Kirkevold var placeret ude på højrekanten i et 4-3-3-system. Nordmanden kom sjældent frem, så han kunne true FCM-målet. Hobro forsvarede sig godt, midtjyderne var uskarpe i front, og derfor kom afgørelsen først i forlænget spilletid. Jess Thorup, pokalvinder både som træner og spiller, havde en heldig hånd med indskiftningen af Bozhidar Kraev. Bulgareren lavede to fine mål i et spændende opgør, hvor Martin Mikkelsen udlignede til 1-1.

FC NORDSJÆLLAND er en giftig modstander for FCM i den bedste fodboldrække på søndag i Farum, hvor Kasper Hjulmand atter må tage plads på bænken. Nu er det tre FCM-spillere, der skal afsone karantæne. Kian Hansen, Bubacarr Sanneh og den flittigt scorende Marc Dal Hende. FCN må fortsat undvære den lynhurtige amerikaner, 18-årige Jonathan Amon, der kæmper med en skinnebensskade. Han er en af de mange FCN-talenter, som mange udenlandske klubber følger uhyre tæt.

En anden er Mathias Jensen. Ajax Amsterdams chefscout i Danmark, John Steen Olsen, har vist fast plads på Right to Dream Park. Tilskuertal som 2.426 (til AaB-kampen for en uge siden) imponerer ikke. Det gør det derimod, at FCN har besøg af mellem 30 og 40 agenter og talentspejdere fra hele Europa til alle kampe.

FC KØBENHAVN slikker sårene efter dukkerten på MCH Arena, og Ståle Solbakken funderer måske over, om han skulle have sendt William Kvist på banen for at styrke defensiven og styre opdækningen ved FCM-dødbolde. FCK’s restforsvar, som Kvist leder, når han er på banen, var uorganiseret, da hjemmeholdet slog kontra med det opspil, der førte til 3-2-scoringen. Landsholdsspiller Kvist kom slet ikke i spil i Herning, hvor Rasmus Falk afløste ham på den centrale midtbane. Og Kvist måtte løbe i en reserveholdskamp dagen efter, da han overraskede sig selv og mange andre – ved at score med hovedet i 3-1-mødet med Brøndby.

Erik Johansson, den stærkt savnede midtstopper, som har været ude i mange måneder med en knæskade, spillede 60 minutter og er måske med i truppen til opgøret i Brøndby på søndag, når FCK’erne skal revanchere sig efter at have tabt 1-0 i de tre seneste, indbyrdes opgør. Spændende at se, om træner Solbakken, der stadig må se bort fra målmand Robin Olsen, også på Brøndby Stadion holder Kvist ude af start-11’eren.

MORTEN WIEGHORST OG AAB skulle fastholde finale-kursen i Fredericia, men blev nedlagt af et effektivt hjemmehold fra den næstbedste række. Det var en pinlig, ydmygende fiasko for Aalborg-holdet, der nærmest ikke var til stede i de første 45 minutter og kom bagud med tre mål efter at have lavet masser af amatørfejl, som den dobbelt målscorer Dennis Høegh og holdkammeraterne straffede hårdt. Kasper Kusk blev flået ud før pausen, og Edison Flores fra Peru lignede langt fra en VM-spiller, Danmark skal være bange for i VM-sklutrunden til sommer. Det var træner Wieghorsts ansvar at motivere og indstille spillerne rigtigt til opgaven. Det lykkedes slet ikke.