Jakob Poulsen og Hany Mukhtar får hovedrollerne i titelkamp 1

POULSEN-MUKHTAR. Fodbold er en holdsport, og måske er det ikke helt rimeligt at bruge den overskrift til den første titelkamp om DM-guldet, den første konfrontation i mesterskabsspillet mellem FC Midtjylland og Brøndby, torsdag aften på MCH Arena i Herning. Titelkamp 2 spilles i tredjesidste runde på Brøndby Stadion 14. maj. Men midtjydernes erfarne anfører og Brøndbys offensive tyske spilstyrer har hovedroller i hver eneste kamp og kan være kampafgørende som chanceskaber og afslutter. Fordi Jakob Poulsen og Hany Mukhtar har store fodboldhjerner, eminent sparketeknik og stort overblik. De to bestemmer mere end andre på deres hold rytme og tempo i spillet.

JAKOB POULSEN er en endnu større dødboldspecialist end Mukhtar, og det er faretruende for enhver superligamålmand mod FCM og Brøndby at få en frisparkskendelse imod sit hold lige uden for feltet. Vi så det igen i søndags og blev atter belært om, at en død bold i scoringsafstand giver FCM og Brøndby en stor chance. Det var to ens scoringer, Poulsen og Mukhtar leverede mod henholdsvis FCN og FCK. Bolden løftet præcist over muren og ud ved den stolpe, som var længst væk fra målmanden, der med dårligt udsyn for sent opdagede boldens bane. Mukhtars statistik lige nu: 10 mål og 11 assister. Poulsens: 6 mål og 13 oplæg.

JAKOB POULSEN var også hjørnesparksekspert i 2014/15, da FCM blev mester for første gang. Dengang scorede han 4 gange og lagde op til 10 mål. Erik Sviatchenko, Tim Sparv, Mikkel Duelund samt de for tiden skadede Paul Onuachu og Rilwan Hassan fik også guld med FCM dengang. De ved, hvordan det er at vinde Superligaen. Brøndby erobrede senest DM-titlen i 2005. Og det udlægges af nogle som minus i titelstriden, at Brøndby mangler spillere med ’mesterskabserfaring’. Den teori er svær at tage helt alvorligt. Det er Brøndbys fanopbakning, hjemmebanestyrken, serien med 26 kampe i træk (superliga- og pokal) uden nederlag, den store selvtillid og stærke vindermentalitet og ikke mindst spillemåden, der betyder mest/alt.

BRØNDBY UDPEGES af de allerfleste eksperter og specialister og i forskellige afstemninger som guldfavorit. Men var det egentlig ikke en større præstation, at Jess Thorups mandskab i kamp nummer tre i løbet af syv dage, med tre mand i karantæne, dobbelt så mange ændringer i startformationen og flere uerfarne folk på banen kunne vinde 2-1 over FCN på kunstgræsset i Farum, end at Brøndby på hjemmebane med 25.000 fans i ryggen slog FCK, som Zorniger-holdet gjorde tre gange forinden i sæsonen? Jo, det var det da. FCM blev mester i 2015 med 71 point for 33 kampe. Lige nu har midtjyderne 69 og et endnu bedre pointsnit per kamp. Og Jess Thorup er nu FCM’s bedste superligatræner, når man måler i pointgennemsnit (1,86), der er højere end guldtræner Glen Riddersholms (1,75).

ERIK SVIATCHENKO spillede 90 minutter i 3-2-opgøret mod FCK, 120 i pokalmødet med Hobro og fuld tid mod FCN. Han har manglet kamptræning for at nå sin allerbedste form. Han er ved være der. Og hvis Brøndby, som FCK’erne og FCN-spillerne gjorde, slækker på opdækningen af Sviatchenko ved Poulsen-hjørnespark, er der mægtig risiko for, at det bliver straffet. FCM-stopperens springkraft er imponerende, hans mod i luftduellerne og placeringsevnen ligeså.

FOR FCK OG William Kvist var søndagens nederlag slemt. Anføreren kunne ikke bruges som starter i de to sværeste udekampe. Han kom ind og så lidt tøvende ud ved Brøndbys udligning og lavede et dumt frispark, der førte til Mukhtars sejrsmål. Måske er Kvist på holdet mod AaB i morgen. Men når Åge Hareide lægger stor vægt på spilletid, er det da bekymrende for Kvist, at han ikke mere er fast inventar på FCK-holdkortet. Han var en af de bedste, da Danmark slog Irland i Dublin. Det er længe siden. Lige nu er William Kvist en sikker VM-deltager i slutrunden i Rusland. Men træner Ståle Solbakken – og Kvist selv, først og fremmest, naturligvis – er med til at bestemme, om den status ændres, inden landstræneren skal udtage truppen med i maj.