FCM-træner roser Brøndbys klasse efter tabt topkamp

FC Midtjylland førte 2-0, men endte med at tabe 2-3 til Brøndby i en underholdende og intens topkamp i Alka Superligaen torsdag aften.

FCM vendte for nylig 0-2 til en 3-2-sejr på samme bane mod FC København, og derfor anerkender offensivprofilen Mikkel Duelund også gæsternes præstation i Herning.

»Vi ved, hvor meget det kræver at lave sådan et comeback, så vi skal huske at give Brøndby en stor portion respekt«.

»Det er utroligt svært at komme tilbage efter at have været bagud med to mål i topkampe som denne, og det er vi bare nødt til at anerkende«, siger Duelund.

Jess Thorup begræder sit holds opdækning på dødbolde i opgøret, men ligesom Duelund forklarer FCM-træneren også nederlaget med stor styrke hos Brøndby.

»Deres sidste mål er meget flot sparket ind, og sådan er det. Jeg tager hatten af for Brøndby. De har haft en fantastisk sæson og spiller en god gang fodbold«.

»At være bagud 0-2 på vores hjemmebane og vinde 3-2 vidner om klasse«, siger Thorup.

Mesterskabsfavoritter

Brøndby distancerer med sejren FCM med tre point inden sæsonens sidste seks runder.

Det er ligeledes tredje gang i sæsonen, at Brøndby slår FCM i Superligaen, hvorfor de indbyrdes opgør har afgørende betydning for den nuværende stilling.

Mikkel Duelund giver dog ikke fortabt i mesterskabskampen.

»Vi har i vores seneste to kampe mod Brøndby vist, at vi i hvert fald ikke er nemme at slå for dem«.

»Det har været meget tætte kampe, og især denne kamp kunne vi lige så godt have vundet, men Brøndby fører med tre point nu, og derfor er de også mesterskabsfavoritter«, siger Duelund.

Ved stillingen 2-1 til FC Midtjylland rettede kampens dommer sig efter sin ene linjedommer og ændrede en kendelse fra straffespark til offside mod Duelund.

»Jeg følte ikke, jeg var offside i situationen, men jeg har ikke set den igen, og jeg kan ikke ændre på noget, så det bruger jeg ingen energi på«, siger Duelund.

ritzau