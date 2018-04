»Wenger out«: Alle frontalangreb på hans rekord fra 2004 har mislykkedes Efter 22 år i spidsen for Londonklubben meddeler franskmanden, at denne sæson bliver hans sidste.

Når denne sæson slutter, vil fodboldfans verden over aldrig igen se Arsène Wenger sidde i det røde trænersæde på Emirates Stadium mens den gyldne Arsenal-kanon skinner bag franskmanden.

Arsène Wenger siger i dag i en pressemeddelelse på Arsenals hjemmeside, at denne sæson bliver hans sidste i klubben, som han har været i siden 1996 og trænet i næsten 1200 kampe.

»Efter grundig overvejelse og samtaler med klubben føler jeg, det er det rette tidspunkt for mig at træde tilbage på, når denne sæson slutter. Jeg er taknemmelig for, jeg har haft det privilegium at tjene klubben i så mange mindeværdige år,« siger den 68-årige franskmand.

»Jeg har styret klubben med fuld dedikation og integritet. Jeg vil takke staben, spillerne, ledelsen og de tilhængere, der gør den her klub så speciel. Jeg opfordrer vores fans til at stå bag holdet, så det kan slutte på toppen, og alle, der elsker Arsenal, til at tage sig af klubbens værdier«, siger han, før han afslutter med ordene:

»Min kærlighed og støtte for altid«.

De senere år har utilfredshed med Arsène Wengers og Arsenals præstationer spredt sig blandt tilhængerne, og slagråbet »Wenger Out« har været hyppigt brugt på stadion og i debatter på sociale medier.

Presset har dermed været stigende, men da Wenger efter sidste sæson fornyede sin kontrakt, så den først stod til at udløbe i 2019, forventede de fleste, at man først næste år ville se en ny mand på trænerbænken.

Vil aldrig blive overgået

I pressemeddelsen fra Arsenal siger aktiemajoritetsholder Stan Kroenke, at klubben »altid vil være taknemmelige for ham (Arsène Wenger, red.)«.

»Det er en af de sværeste dage, vi nogensinde har haft i alle vores år i sport. En af hovedgrundene til, vi blev involverede i Arsenal, var det, Arsène har bidraget til klubben både på og uden for banen. Hans levetid og stabilitet over en lang periode på fodboldens højeste niveau vil aldrig blive overgået«, siger amerikanske Stan Kroenke.

Eneste ubesejrede træner

Arsenals resultater har været svingende de seneste år, hvor klubben ikke har været tæt på at kæmpe med om det mesterskab, tilhængerne har savnet.

Alligevel har Arsenal og Arsène Wenger vundet den engelske pokalturnering, FA Cuppen, tre gange siden 2014, hvilket har gjort franskmanden til den mest vindende træner i den turnering med syv trofæer.

I sin tid i klubben har Arsène Wenger ført Arsenal til tops i Premier League tre gange. Senest i 2003/2004-sæsonen, hvor klubben under det berømte tilnavn »The Invincibles« gik ubesejrede gennem alle 38 kampe. En præstation, ingen anden klub har formået.

Arsène Wenger har mulighed for et sidste trofæ til at øge det mastodontiske eftermæle, han kommer til at efterlade i Arsenal og engelsk fodbold generelt. Londonklubben er stadig med i Europa League, hvor de i semifinalekampene de kommende uger skal møde Atletico Madrid.

Afhængig af det udfald bliver Arsène Wengers sidste trænerkamp for Arsenal enten 13. maj på udebane mod Huddersfield eller 16. maj til Europa League-finalen i Lyon.