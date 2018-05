Sidste runde i Bundesligaen: Tre ting, du skal holde øje med Der er stadig en række uafklarede spørgsmål i toppen og bunden af Bundesligaen.

Bayern München har for længst sikret sig klubbens 28. tyske mesterskab, og traditionsklubben 1. FC Köln må i næste sæson finde sig i en tilværelse på anden klasse efter en katastrofal sæson. Især sæsonstarten, hvor det først i 17. forsøg lykkedes gedebukkeklubben at hente en sejr, vil hjemsøge de tidligere tyske mestre i årene fremover.

For hvordan kunne det gå så galt efter en 5. plads i sæsonen før og deltagelse i Europa League? Det kan kölnerne spekulere over et års tid i 2. Bundesliga.

Inden 34. og sidste spillerunde er der stadig en række placeringer, som skal falde på plads, og selv om Köln er degraderet, kommer klubben til at spille en rolle, når den anden nedrykker skal findes.

For nedrykningsspørgsmålet er en af tre ting, det er værd at holde øje med.

1. Hvem skal følge 1. FC Köln ned i 2. Bundesliga?

I Bundesligaen rykker de to nederste hold automatisk ud af rækken, mens nr. 16 får en ekstra chance for at forny abonnementet mod nr. 3 i 2. Bundesliga.

Inden sidste spillerunde er det udelukkende et spørgsmål om Hamburger SV for første gang nogensinde skal rykke ud af Bundesligaen eller om det bliver mestrene fra 2009, VfL Wolfsburg.

Lige nu er det HSV, der indtager den kedelige næstsidsteplads i Bundesligaen med 28 point, mens Wolfsburg har 30 point. HSV kan dermed ikke selv afgøre holdets skæbne, men er afhængig af, at Wolfsburg hjemme taber til allerede nedrykkede Köln og samtidig selv besejrer Borussia Mönchengladbach på hjemmebane.

Uafgjort kan være nok for Wolfsburg, der har en markant bedre målscore end HSV.

Politikens tip: Hamburger SV har været elendigt ledet i flere år og må for første gang nogensinde ned i 2. Bundesliga. VfL Wolfsburg får muligheden for at blive i Bundesligaen via to playoff-kampe mod Holstein Kiel.

2. Hvem skal i Champions League?

Bayern Münchens tyske mestre og Schalke 04 har sat sig på to af de fire pladser, Bundesligaen råder over til næste sæsons Champions League. Men hvem skal have de to sidste billetter?

Dem kæmper Borussia Dortmund, Hoffenheim og Leverkusen om i et meget tæt opløb.

Dortmund var før sæsonen anset som en troværdig udfordrer til Bayern, men allerede 10. december blev træner Peter Bosz fyret efter en fejlslagen Champions League-kampagne, og den øjeblikkelige 3. plads i Bundesligaen kan sagtens ende med en lang næse.

Godt nok har Dortmund et forspring på tre point til både Hoffenheim og Leverkusen samt en marginalt bedre målscore, men i sidste runde går et løs på udebane mod netop Hoffenheim. Samtidig skal Leverkusen hjemme møde Hannover 96 fra den tunge ende af Bundesligaen.

Politikens tip: Dortmund får mindst uafgjort i Hoffenheim, og får en ny chance i Champions League. Den 4. billet går til Bayer Leverkusen.

3. Hvem skal i Europa League?

Ligesom der er hård kamp om placeringerne, der giver adgang til Champions League, er flere klubber også inde i billedet til Europa League.

Eintracht Frankfurt er nr. 7 i Bundesligaen, men kan kvalificere sig til Europa League-gruppespillet med en sejr i pokalfinalen over Bayern München. Alt er selvfølgelig muligt i fodbold, men det ligner en næsten umulig opgave for Frankfurt at besejre træner Niko Kovacs' kommende klub.

Dermed er det nr. 5 og 6. i Bundesligaen, der får billetterne til Europa League, mens nr. 7 træder ind i 2. runde af kvalifikationen.

Hvis Hoffenheim som spået ovenfor misser kvalifikationen til Champions League, ligner det en plads i Europa League som et plaster på såret. Den anden direkte plads går derefter til RB Leipzig (50 point), Eintracht Frankfurt (49) eller VfB Stuttgart (48).

Alle tre har svære udekampe i sidste runde mod Herta Berlin, Schalke 04 og Bayern München.

Politikens tip: Hoffenheim og Leipzig tager de to direkte billetter til Europa League, mens Eintracht Frankurt taber pokalfinalen, men får muligheden for at komme med i den europæiske turnering via kvalifikationen.

1. FC Nürnberg og Fortuna Düsseldorf er allerede sikre på at rykke op i Bundesligaen.