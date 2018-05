Hvem sagde gummiben? Bookmakerne ændrer odds efter Brøndbys nederlag Sandsynligheden for Brøndby som danske mestre i fodbold fik et gok i nødden efter nederlaget til FC Midtjylland i aftes. I hvert fald hvis man skal tro Danske Spil.

Brøndby er stadig bookmakernes favorit til at blive danske mestre i fodbold, men gårsdagens nederlag på hjemmebane til titelrivalerne fra FC Midtjylland betyder, at de nu har større tiltro til, at midtjyderne faktisk kan levere overraskelsen og snuppe pokalen.

Med to kampe tilbage ændrede Danske Spil efter 0-1 resultatet oddsene på henholdsvis Brøndby og FCM. Hvor der var beskedne 1,16 at hente ved spil på de blågule fra Vestegnen som mestre, blev oddset hævet til 1,37 efter nederlaget. Omvendt gik det for oddsene på FCM som mestre, der gik fra odds 5,00 til nu 3,00 gange pengene.

»Vi ændrede oddsene som direkte konsekvens af resultatet. Før vurderede vi, at der var 82 procents chance for, at Brøndby vil blive mestre. Nu er sandsynligheden dykket til 69 procent. Omvendt med FCM. De lå på 18 procents vinderchance, men nu 31 procent. Så sæsonafslutningen er pludselig blevet mere spændende«, siger Peter Emmike Rasmussen, der er oddsansvarlig hos Danske Spil.

Brøndby har et nemmere slutprogram

Store internationale spilletjenester som BET365 har tilsvarende ændret deres odds på, hvem der efter sidste spillerunde på mandag, 2. pinsedag, kan kalde sig danske mestre i fodbold. Peter Emmike Rasmussen forklarer, at der er to grunde til, at Brøndby stadig er guldfavoritter trods den midtjyske sejr i aftes.

»De to hold har lige mange point med to kampe tilbage. Men for det første har Brøndby en målforskel, der er syv mål bedre end Midtjyllands. For det andet har de et på papiret nemmere program tilbage«, siger han.

Fredag aften skal Brøndby en tur til Horsens og slutter af på mandag på hjemmebane mod AaB. Brøndby er favoritter i begge kampe. FCM skal møde FC København på udebane i Parken fredag og har så til slut Horsens hjemme. De er favoritter mod Horsens, mens Danske Spil vurderer kampen mod københavnerne som ret lige.

»Brøndby har to forholdsvis nemme kampe, og vi forventer, at de vinder dem begge. Deres modstandere har heller ikke noget at spille for. Omvendt forholder det sig med FCK. De har brug for en sejr mod FCM for at bevare 3. pladsen, der giver direkte kvalifikation til Europa Cuppen. Dumper de ned på fjerdepladsen, skal de spille kvalifikation for at få adgang til indbringende europæiske kampe«, vurderer Peter Emmike Rasmussen.

Så man kan ikke forestille sig, at FCK stiller med et B-hold på fredag mod FCM for at drille rivalerne fra Brøndby. Altså FCK vil måske hellere have FCM som mestre end Brøndby?

»Nej, det tror jeg ikke på. Det er et fuldt forståeligt scenarie, men FCK vil godt beholde den 3. plads. Derfor ligger det stadig til Brøndby. Det vil overraske mig, hvis de ikke formår at holde midtjyderne fra fadet«.

Omvendt kan Brøndby jo få gummiben efter mange års mesterskabstørke?

»Jeg var selv på Brøndby Stadion i går. Og der var gummiben. Det var ikke en prangende indsats«, siger Peter Emmike Rasmussen fra Danske Spil.