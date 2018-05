Henrik Marstal om marcherende Brøndby-fans: Det er for meget, at barmavede fællespissere skal roses for at opføre sig ikke-voldeligt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg har intet imod fodboldfans, og jeg under selvfølgelig enhver Brøndby-tilhænger at have nydt sejren over Silkeborg i den traditionsrige pokalfinale i mandefodbold Kristi Himmelfartsdag. Stort tillykke.

Men jeg har så bestemt noget imod, at fodboldfans ligefrem skal have ros af politiet for at opføre sig ikke-voldeligt, sådan som det skete, efter at mellem 15.000 og 18.000 havde marcheret i samlet flok fra Rådhuspladsen i København til Parken på Østerbro, hvor kampen fandt sted. For burde politiet ikke forvente sig af alle samfundsborgere, at de altid afstår fra at bruge vold?

Gud nåde og trøste den, der måtte stille sig i vejen for en mand med blottet torso og bare overarme på vej mod ærens mark

En række medier bragte i timerne under og efter kampen billeder af marchen. På den ene side viser disse billeder en masse glade, forventningsfulde mennesker iført enten de karakteristiske gule Brøndby-fodboldtrøjer eller med bar overkrop – det var jo bragende godt vejr.

Henrik Marstal Født 1966. Musiker, debattør, forfatter og folketingskandidat for Alternativet. Udgav debatbogen 'Breve fra en kønsforræder' i 2015 om sit feministiske virke. Musikalsk har han været med i bandet Ibens, og desuden lavet musik med folk som Marin Hall, Marie Frank, Annika Aakjær, Det Kønne Kartel og hans egne bands, marstal:lidell og Svenske Uniformer.

Men set med feministiske briller viser de på den anden side noget lidt andet: En gruppe mænd – for det var stort set kun mænd, der var tale om – som med deres blottede torsoer udbasunerede en »jeg vil leve eller dø for dette«-attitude, der fungerede som et magtmiddel.

For Gud nåde og trøste den, der måtte stille sig i vejen for en mand med blottet torso og bare overarme på vej mod ærens mark. Den rå muskelkraft, som han dermed viser frem, er hans bedste garanti for, at han når frem.

Billederne viser også, hvordan de mange mænd gik ikke blot på begge sider af vejen, men også på Gyldenløvesgades lange og flere meter brede midterrabat, der var beklædt med græs og blomster. Blomsterne er der nu ikke mange tilbage af, for de mange marchdeltagere trampede dem ganske enkelt ned. Derved overskred de Ordensbekendtgørelsens § 2 om sikring af den offentlige orden.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Desuden gjorde en del af dem holdt under vandringen langs Søerne for at lade vandet. Det foregik i en af Søerne som en på én og samme tid praktisk foranstaltning og en rituel gestus, der skulle tjene til at bogstavelig talt pisse territoriet af.

Dermed praktiserede deltagerne en grænseoverskridende maskulinitetskultur, der konsoliderer sig ved at blæse på de gængse omgangsformer, ved at fremme en særligt mandligt-biologisk væren og ved at indtaget rummet med tribale mekanismer og ekskluerende omgangsformer.

I øvrigt brød deltagerne dermed også loven – urinering på åben gade hører under Straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse.

Men det rosende politi så ingen grund til at håndhæve loven for hverken det ene eller andet til trods for, at Københavns Politi ifølge en artikel på TV2 Lorry havde mere end fordoblet mængden af betjente i forhold til 'normalen', som det var formuleret.

Maskulinitetskultur er derfor også, når Københavns Politi bifalder deltagernes tribale opførsel og dermed normaliserer den som noget, der ligger inden for den rimelige forventnings grænser.