Det er hovedet og hjertet, der bestemmer Silkeborgs skæbne

11 dage efter at have spillet mod Brøndby foran 31.000 i Parken kan den barske virkelighed 2. pinsedag være, at Silkeborgs pokalfinalister er sendt ned i 1. division. Hvor stor risikoen er for, at det sker, eller om bekymringerne i det midtjyske kan nedtones, får vi fingerpeg om i aften i Helsingør.

»Det bliver en stor mental opgave for os, og det er bl.a. vigtigt, at vi, når vi løber på banen, ikke tænker på konsekvenserne af et muligt nederlag. Vi skal yde en toppræstation, der kommer fra hovedet og fra hjertet«, siger midtstopperen og anføreren Simon Jakobsen.

Kaptajnen er klar igen efter at have holdt en kort skadepause og var ikke med i søndags mod Lyngby, som skubbede Silkeborg ned i de to knald-eller-fald-kampe.

»Det er en speciel tid med den største SIF-kamp i mange år og så to, som er meget vigtigere. Vi har skullet sunde os efter nederlagene, men nu er vi videre, føler jeg. Vi er mange, bl.a. mig selv, som har prøvet at skulle spille for at undgå nedrykning fra Superligaen eller spille os op fra den næstbedste række. Det er altså ikke noget helt nyt, og hvis vi rammer vores bedste niveau, er vi bedre end Helsingør«.

»Hvis ikke, får vi problemer. Det var en overraskelse, at Helsingør kom op i Superligaen, og alle tippede dem som nedrykker. Men de har imponeret mig. Jeg har haft o.k. fidus til dem længe«, siger Simon Jakobsen. »De er jo slet ikke blevet kørt ud på røv og albuer, som mange forudsagde. Og de har en dygtig træner i Christian Lønstrup. Sådan ser det ud fra Silkeborg. Hvis de rykker ned, skal der nok være andre superligaklubber, som kunne være interesseret i Lønstrup«.

En nedrykning vil være meget værre for Silkeborg IF end for FC Helsingør. Der er arbejdspladser på spil, sponsorerne vil ærgre sig, og det nye flotte stadion vil få mange kampe med få tilskuere, hvis det hedder 1. division i næste sæson.

Simon Jakobsen er fysisk klar, men ved, at det kommer til at gøre lidt ondt. Og det er måske også det, der skal til i disse kampe, funderer han.

Højrebacken Jens Martin Gammelby er fortsat i karantæne. Han har været en af Silkeborgs bedste. På rygtebørsen kan man høre, at Brøndby nok er interesseret i ham. Brøndby mister formentlig anfører Johan Larssen nu i sommer eller til vinter, når hans kontrakt udløber.