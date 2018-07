Kroatisk stjernespiller har ramt topformen op til aftenens semifinale

Da Kroatien som VM-slutrundedebutanter i 1998 i Frankrig slap af sted med deres store bronzenummer, havde de i Davor Suker en angriber i verdensklasse og en VM-topscorer. Dengang scorede den nuværende præsident for det kroatiske fodboldforbund 6 af holdets 11 mål.

På det kroatiske hold, der i aften spiller den fortsat unge nations anden VM-semifinale på 20 år, ser det anderledes ud. Førsteangriberen Mario Mandzukic har blot fundet vejen til nettet en enkelt gang. Kroaternes foreløbig 9 mål er scoret af 8 forskellige spillere, og kun den centrale kreatør Luka Modric har fundet vejen til nettet to gange.

Luka Modric har været blændende ved VM og står stærkt i billedet til en plads på allstar-holdet. Det samme gør holdkammeraten Ivan Rakitic, der på landsholdet spiller i en mere tilbagetrukket rolle end hos FC Barcelona.

Hans betydning er dog fortsat enorm. Den 30-årige midtbanespiller kan tackle, tage de dybe løb, score og iscenesætte sine medspillere. Og så har han mod og nerver af stål. Det blev bevist, da han tog de afgørende spark fra 11-meter-pletten i gyserafslutningerne mod Danmark og Rusland.

Kroatiens træner Zlatko Dalic er ikke i tvivl om, at manden med cojones, som det hedder i Spanien, der har været kroatens hjem i 7 år, peaker i Rusland i øjeblikket.

»Han har aldrig været bedre på landsholdet end nu. Jeg ser det som en naturlig forlængelse af hans fine sæson for Barcelona«, sagde Dalic på et pressemøde mandag.

»Han er meget værdifuld for holdet. Sammen med Modric udgør han den bedste centrale duo ved VM«, sagde Dalic, der kan takke en af 1998-heltene for, at han kan bruge Rakitic. Det var nemlig ekslandstræner Slaven Bilic, der i 2007 gav Rakitic debut på A-landsholdet. Ivan Rakitic havde på det tidspunkt allerede repræsenteret sit fødeland Schweiz på U21-niveau.