I FC Midtjylland drømmer Paul Onuachu om Arsenal og tænker på landsholdet

Paul Onuachu har fuld fokus på premierekampen mod AGF på MCH Arena, men han drømmer om Arsenal og tænker ofte på det nigerianske landshold. Den 24-årige FC Midtjylland-angriber føler sig klar til et klubskifte, og hvis ikke han havde haft store skadeproblemer i foråret, var hans ambition og ønske om at komme til en større liga end Superligaen måske allerede blevet opfyldt.

Han har to år tilbage af sin kontrakt med mesterklubben, hvor han befinder sig godt og glæder sig over at have været med til at vinde to gange guld og kvalificere FCM til et europæisk gruppespil. Det var i 2015-16-sæsonen, da midtjyderne nåede til ottendedelsfinalen og mødte Manchester United. Paul Onuachu scorede 2-1-sejrsmålet, da englænderne var i Herning, men de endte med at sætte en stopper for det midtjyske Europa League-eventyr hjemme på Old Trafford.

»Jeg har været med til meget, men nu har jeg været her i seks år og vil snart prøve noget nyt. Jeg tror nok, at der har været europæiske klubber som tidligere har været interesserede i mig. Men det er ikke blevet til noget. Det er ikke til at vide, om der kommer det rigtige tilbud for mig og for klubben i denne sommers transfervindue«, funderer Paul Onuachu.

Arsenal kommer næppe lige nu

Hvis du selv kunne bestemme din nye klub, hvem skulle det så være?

»Arsenal. Den måde, de spiller på, er lige den slags fodbold, jeg kan lide at se – og derfor kunne jeg godt tænke mig at spille for Arsenal på et tidspunkt. Da jeg for nogle år siden sammen med FCM-truppen var på en weekendrejse til London, var vi ude at se Arsenal. Det var en oplevelse. Premier League er stor, og Arsenal er en kæmpeklub med en fin historie«.

»Arsenal kommer næppe efter mig nu«, siger han med et smil. »Men jeg er kun 24 år, og det kan tænkes, at jeg skal til en anden klub, før drømmen muligvis kan gå i opfyldelse. Jeg mener, at jeg vil kunne begå mig i de fleste ligaer i Europa, og jeg føler mig nu i fin form og 100 procent klar«.

Paul Onuachu fulgte Nigerias VM-kampe i slutrunden i Rusland med stor interesse, selvfølgelig. Han er aldrig blevet kontaktet af landstræneren i landet, hvor han er født og levede og spillede, indtil han som 18-årig blev hentet til Danmark af FC Midtjylland. Men han ved, at nogle af hans venner og flere journalister i Nigeria har forsøgt at påvirke forbundet til at se på ham.

»De skriver om mig i aviserne dernede en gang imellem, men jeg har altså ikke hørt noget fra de ansvarlige omkring landsholdet. Og måske tænker forbundet og landstræneren (under VM var det tyskeren Gernot Rohr, red.), at en spiller fra en dansk klub næppe er god nok«.

Store kampe i Champions League

Hvis Paul Onuachu starter med gode præstationer og får lavet nogle mål her i begyndelsen af sæsonen, kan der sagtens ske noget. Klubberne kan jo sælge og købe spillere indtil udgangen af august. Og FCM-spillerne kan også inden så længe vise sig frem i kvalifikationskampe til Champions League.

FCM har hentet angriberen Mayron George fra Lyngby til Herning, og han kan blive afløseren i front, hvis Onuachu forsvinder.

»Mayron George er stor, stærk og hurtig. Ham skal FCM nok få glæde af«, siger Onuachu.

Cheftræner Jess Thorup ved, at en mestertræner ikke kan hvile på laurbærrene. FCM vil naturligvis gå efter at vinde guld igen og komme ind i CL-gruppespillet. Det sidste bliver meget svært. Måske især, hvis Paul Onuachu snart bliver solgt.