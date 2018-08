Superligaen kan skrive historie på den europæiske scene med tre hold i gruppespillene FC Midtjylland, Brøndby og FC København har gode chancer. OB skal på spillerjagt. Glen Riddersholms navn nævnes i Silkeborg, hvor Peter Sørensen og hans nedrykkerhold har floppet. AGF skal underholde i tv, men ikke som Moniz og Co.

FC KØBENHAVN mod Atalanta med Andreas Cornelius. Et meget interessant møde over to kampe. Brøndby mod belgiske Genk, der har Marcus Ingvartsen i truppen. FC Midtjylland mod Malmö FF med Anders Christiansen, Søren Rieks og Lasse Nielsen. Sådan kan det blive i playoffrunden til gruppespillet i Europa League, når returkampene i tredje kvalifikationsrunde er afviklet i denne uge. MFF bliver FCM-modstander, hvis svenskerne taber til ungarske Videoton i kvalifikationen til Champions League, hvor det blev 1-1 i første kamp i Malmö.

FCK’ERNE MED Viktor Fischer i spidsen er begyndt for alvor at ligne en mesterskabskandidat, hvad de ikke gjorde i sidste sæson. Men det er stadig FCM, der er det bedste hold i kalenderåret 2018, når vi ser på resultaterne. FCM står efter den klare sejr over AC Horsens med et pointsnit på 2,32, Brøndbys er 2,18 og FCK’s 2,0. Hos FCM spiller den stærke stopper Bubacarr Sanneh lystigt videre, selv om der har været gættet på, at han skal til Anderlecht i Belgien. FCM har råd til at vente på at få afgjort, om mesterholdet skal i et europæisk gruppespil eller ej, før en beslutning om Sannehs fremtid afgøres.

DAVID NIELSENS AGF er eneste hold uden nederlag i de første fem runder. Men målscoren 3-2 er kedelig, vil mange sige. AGF spiller ikke champagnefodbold. Cheftræneren har før sagt og nu gentaget, at folk ikke skal forvente at se Barcelona-spil, når de er til Aarhus-holdets kampe. Men fodbold er en del af underholdningsbranchen, og det tager AGF alvorligt ved nu at stille op til en tv-dokumentarserie om klubben, fansene og byen, og spillerne skal vel også deltage i et vist omfang. Man må antage, at direktør Jacob Nielsen har tænkt sig godt om og sikret, at AGF ikke kommer til at fortryde deltagelsen, som mange vist gjorde i Randers, da kronjyderne optrådte som skuespillere i serien Superliga Backstage - Randers FC.

MICHAEL GRAVGAARD fungerede som sprechstallmeister i et fodboldcirkus, hvor den hollandske træner Ricardo Moniz havde en klovnerolle. Moniz var, lad os sige det sådan, speciel og nummer to i sæsonen, hvor klubben havde tre cheftrænere. Moniz blev losset ud, og spillerne blev tv-stjerner, mens de lå og rodede rundt i bunden af Superligaen. Seertallene voksede, resultaterne dykkede, dygtige tv-journalister blev hyldet og vandt priser for serien, og Michael Gravgaard måtte selvfølgelig forlade direktørposten. Men held og lykke til AGF.

KRISEN KRADSER i Odense, og fynboerne må hade superligatabellen. Det var forfærdeligt forsvarsspil, OB-holdet viste i nederlagskampen i Hobro, og sportsdirektør Jesper Hansen må ligge uroligt i sengen om natten og spekulere som en gal på, hvem han kan få fat i til forstærkning af den nye træner, Jakob Michelsenshold. En angriber og en dygtig forsvarer? Et par navne: Nede i Polen bruger Pogon Szczecin ikke alle tiders superligatopscorer, Morten ’Duncan’ Rasmussen. Men måske er han ikke god nok mere? Oppe i Stockholm spiller den alsidige Bjørn Paulsen i Hammarby. Ham har Jakob Michelsen haft på holdet i SønderjyskE, og træneren har nok hans mobilnummer.

GLEN RIDDERSHOLM ER nævnt i forbindelse med norske Rosenborg. Han kunne også være et oplagt emne for nedrykkerklubben i Silkeborg, hvor der nu spekuleres i, at Peter Sørensen er i fare for at blive fyret snart. »Noget skal ske, og alting er i spil«, siger SIF-direktør Kent Madsen til Midtjyllands Avis. Træneren, der førte Silkeborg til pokalfinalen, er startet med ét point og nul mål i de tre første kampe i 1. division. Og anfører Simon Jakobsen, en af lederne på holdet, blev efter den første kamp, som endte 0-0, sat af holdet, der til sidst i foråret tabte til Esbjerg. Så vestjyderne skaffede sig adgang til Superligaen.