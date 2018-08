Analyse: Kongerne af Europa tøver med indkøb og får sværere ved at erstatte fodboldfænomenet Jo længere tid der går, des sværere bliver det for Real Madrid at erstatte mestermageren Ronaldo, som vil mangle i aftenens europæiske supercup.

Det var noget af det første, Julen Lopetegui sagde, da han i juni tiltrådte som træner for de europæiske fodboldkonger fra Real Madrid:

»Cristiano Ronaldo er en spiller, jeg altid vil ønske at have ved min side«.

Ordene var til at forstå. Med 450 mål og 131 oplæg i 438 kampe har det portugisiske fodboldfænomen været den primære årsag til hovedstadsklubbens sportslige succes siden 2009. Blandt 15 vundne titler er 2 spanske mesterskaber og 4 Champions League-trofæer – de seneste 3 af dem i træk, hvilket ingen hold har gjort før.

Men nu, et par måneder efter sit første pressemøde som Real Madrid-træner, må Julen Lopetegui føre sit nye mandskab til den første officielle kamp uden Cristiano Ronaldo. I aftenens europæiske supercup – den årlige kamp mellem vinderne af Champions og Europa League – mod byrivalerne med fornavnet Atlético vil der ikke være nogen hvid trøje med et 7-tal på ryggen at se. Et nummer, Real Madrid-fansene har vænnet sig til at hylde så meget over de seneste godt 30 år, hvor Emilio Butragueño, Raúl og Ronaldo har æret det.

Aktuelt bærer ingen i truppen 7-tallet, og den symbolik dækker over et hul, der er svært at fylde ud. Kort inde i Lopeteguis regeringstid solgte klubben Ronaldo til Juventus, fordi portugiseren ville væk efter at have følt sig forfulgt i en stor skattesag. Godt nok var overgangssummen på cirka 750 millioner kroner voldsom for en 33-årig angriber, men med tanke på hans eminente statistik og 5 titler som verdens bedste fodboldspiller kan det sagtens vise sig som et endnu dyrere salg.

Cristiano Ronaldo har været Real Madrids talisman. Garanten for succes.

Spillet om de helt dyre drenge

Derfor var det også forventet, at klubben ville erstatte ham ved at købe en anden af spillets største offensive stjerner. Fodboldmedier gættede især på Neymar fra Paris Saint-Germain, Eden Hazard fra Chelsea eller Robert Lewandowski fra Bayern München. Eller Harry Kane fra Tottenham, Mauro Icardi fra Inter, Kylian Mbappé fra Paris Saint-Germain.

Ja, bud var der nok af. Men nu ved sæsonens officielle start har Real Madrids primære indkøb været stjernemålmanden Thibaut Courtois, den unge spanske højreback Álvaro Odriozola og det offensive stortalent Vinícius Júnior fra Brasilien. Altså ingen dyre angrebsesser.

I Spanien er der endnu godt to uger, til transfervinduet lukker ved udgangen af august. Men jo længere tid der går, des sværere bliver det for Real Madrid at købe et nyt topnavn. Især profilerne fra Premier League er vanskelige at komme i nærheden af, fordi de engelske klubbers sidste frist for at hente erstatninger allerede er udløbet. Derfor vil de tage sig exceptionelt godt betalt, hvis de skal slippe en stjerne uden at kunne bruge pengene på at købe en ny. For eksempel mener engelske medier, at Hazard vil koste i omegnen af 1,7 milliarder kroner – hvis altså Chelsea overhovedet vil lytte til bud.

Samme logik gælder Harry Kane. Og Neymar samt Kylian Mbappé har kostet Paris Saint-Germain så uhyrlige summer, at franskmændene let kan kræve mere end 2 milliarder kroner for bare at overveje noget som helst. Det mest sandsynlige indkøb er velsagtens den polske spids Robert Lewandowski, som også har hyret superagenten Pini Zahavi for at komme væk fra Bayern München – og angiveligt meget gerne til Real Madrid.