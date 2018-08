Optakt: Kvinderne kan tage VM-revanche mod Kroatien Kvindelandsholdet er tæt på deres første VM siden 2007, men først venter to kvalifikationskampe mod Kroatien og Sverige.

Kroatien blev Danmarks sidste stop ved sommerens VM-slutrunde. 120 hektiske minutter endte i en straffesparkskonkurrence, hvor kroaterne trak det længste strå og sendte danskerne ud i kulden.

I aften mødes de to lande igen, men denne gang er Christian Eriksen og Simon Kjær skiftet ud med Nadia Nadim, Pernille Harder og resten af kvindelandsholdet. De spiller deres næstsidste kvalifikationskamp inden næste sommers VM-slutrunde i Frankrig.

Og så er Danmark favoritter denne gang, mener landstræner Lars Søndergaard.

»Vi ved godt, vi er favoritter i aftenens kamp. Men det gælder om at holde fokus og have den nødvendige respekt for modstanderen. Vi kan ikke bare spille med håndbremsen trukket og kun give os 50 procent, for så taber vi kampen eller mister point«, siger Lars Søndergaard.

De to hold mødtes i efteråret, hvor danskerne overlegent vandt 4-0. Siden da er meget vand løbet under broen. Konflikten mellem DBU og Spillerforeningen er overstået, Lars Søndergaard er tiltrådt som træner, og målmand Stina Lykke har meldt ud, at hun stopper på landsholdet, for efterfølgende at vende tilbage.

Alligevel er det top mod bund i aftenens kamp. Danmark ligger på andenpladsen i kvalifikationsgruppen med 15 point, mens Kroatien kun har skrabet to point sammen på seks kampe. Deres sidsteplads i gruppen er derfor så cementeret, at de kun har æren at spille om.

En vaskeægte verdensstjerne

De danske kvinder har ikke været med til VM siden 2007, og for at sikre sig en billet til næste sommers slutrunde, skal de vinde kvalifikationsgruppen. Sverige fører i øjeblikket, selv om de ligesom Danmark har 15 point. Sverige er bedre indbyrdes, da de i oktober blev tildelt en skrivebordssejr på 3-0, fordi DBU var i konflikt med Spillerforeningen, og kampen ikke blev spillet.

På tirsdag møder Danmark svenskerne på hjemmebanen i Viborg, og det er blevet beskrevet som en skæbnekamp, en slags kvalifikationsfinale. Men Lars Søndergaard understreger, at de i øjeblikket kun fokuserer på Kroatien.

»Medierne har fokuseret meget på Sverige-kampen, fordi den kan blive afgørende. Kroatien ligger sidst i gruppen, og mange mener, at sejren er selvskrevet. Men vi må ikke selv tage kampen for givet, for så stor forskel er der heller ikke på holdene. Vi skal ud og kontrollere kampen og sørge for, at de ikke får færten af, at de kan score«, siger Lars Søndergaard.

Bliver Danmark toer i gruppen, skal de senere ud i en playoff-runde. Sker det, bliver det uden målmand Stina Lykke, der har meldt klart ud, at hun er færdig på landsholdet efter kampen mod Sverige.

Men selv om en eventuel playoff-runde vil blive uden Stina Lykke, kan Danmark bryste sig af at have en vaskeægte verdensstjerne i truppen. Pernille Harder, der til daglig spiller i tyske Wolfsburg, er nomineret af Uefa til Europas bedste kvindelige spiller sammen med norske Ada Hegerberg og franske Amandine Henry, der begge spiller i Lyon.

Vinderen bliver fundet torsdag i Monaco, samme dag som Danmarks kamp mod Kroatien. Derfor kan Pernille Harder ikke overvære, at hun måske bliver kåret til Europas bedste. Det fik hende i sidste uge til tasterne på Twitter, hvor hun blandt andet skrev, at »det gør mig utrolig ked af det, at jeg ikke får mulighed for at deltage i arrangementet i år på grund af VM-kvalifikation. Jeg håber, at arrangementet i fremtiden vil blive planlagt, så det også passer ind i kvindernes skema og ikke kun mændenes«.

Pernille Harders chancer for at vinde hæderen ser ellers ud til for nylig at have fået et nyk opad. Ada Hegerberg skrev tirsdag i en e-mail til TV2 Norge, at hun har fået at vide af sin klub, at hun ikke behøver dukke op til prisuddelingen.