Forsker: Ingen kommer og hjælper - DBU og spillerne må selv finde en løsning DBU og Spillerforeningen har ikke mulighed for at bruge værktøjer som strejke og lockout, og forligsmanden kommer ikke og redder situationen.

De danske spillere på fodboldlandsholdet bruger i øjeblikket ord som »fællesskab og solidaritet«, »lønmodtagere« og »fagforening«, når de forklarer sig på sociale medier.

Men den eskalerende konflikt mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspil Union (DBU) om en ny aftale om løn, arbejdsforhold og rettigheder, kan ikke betragtes som en klassisk konflikt mellem en fagforening og en arbejdsgiver.

Det forklarer arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitetscenter.

Det er sådan en form for . Hvem drejer først af? Hvem blinker først? Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker

»Der er ikke tale om en overenskomstaftale i klassisk forstand. Spillerne er ikke ansat af DBU. De bliver kaldt hjem til kamp fra gang til gang, og på den måde kan man betragte det som en form for freelancearbejde. Spillerne kan sige ja eller nej til at møde til kamp, hvis de er skadet eller har andre gode grunde til ikke at spille kamp for landsholdet«, siger han.

Spillerforeningen og DBU kæmper altså alene om en juridisk aftale. Derfor har parterne heller ikke de traditionelle konfliktværktøjer som strejke og lockout til rådighed.

»De sædvanlige instrumenter fra en konfliktsituation om arbejdsforhold kan ikke bruges. Og der er ikke et pres udefra i form af en neutral forligsmand, som i sidste ende kan blive indkaldt til at mægle i konflikten«, forklarer Bent Greve.

Den nuværende aftale mellem Spillerforeningen og DBU er udløbet, og parterne har forhandlet om en ny aftale siden nytår.

Når konflikten for alvor trækker overskrifter i disse dage, skyldes det, at landsholdet i denne uge skal spille to kampe - onsdag mod Slovakiet og søndag mod Wales. Spillerforeningen foreslog forleden at udskyde forhandlingerne til efter de to kampe ved at forlænge den tidligere aftale en måned. Men den løsning på det akutte problem har DBU afvist. I stedet forsøger DBU nu at stable et reservehold på benene med hjælp fra spillere fra Superligaen, som kan spille ugens to kampe.

Bent Greve betegner den igangværende konflikt som et »klassisk forhandlingsspil«, der også handler om psykologi.

DBU forsøger nu at stille med et andet landshold - men perspektiverne i det er begrænsede. Med al respekt for spillerne i Superligaen, så vil der være et stærkt ønske fra DBU om at få de andre spillere på banen igen. Og landsholdsspillerne vil rigtig gerne spille de kampe. Så begge parter har dybest set stor interesse i at lande en ny aftale. Og der kommer ikke noget indgreb udefra, så de er tvunget til at finde en løsning«, forklarer han.