Minut for minut: De danske amatører sætter en rekord og slipper med 0-3 i Slovakiet 17 danskere skrev sig ind i landsholdshistorien ved at få debut på A-landsholdet i samme kamp.

Reserverne for reservernes reserver…

Det danske nødlandshold leverede en resultatmæssig mere end godkendt indsats, da mandskabet sammenbragt med lynets hast efter bare et døgn sammen slap fra Trnava i Slovakiet med et nederlag på 0-3 til etablerede internationale stjerner som Marek Hamsik og Martin Skrtel.

Slovakiet-Danmark 3-0 1-0 Adam Nemec (11) 2-0 Albert Rusnak (37) 3-0 Adam Fogt (selvmål 79. 6.432 tilskuere i Trnava

Slovakkernes Adam Nemec (11. minut) og Albert Rusnak (37.) passerede den ellers velspillende målmand Christoffer Haagh fra Jægersborg to gange i de første 45 minutter, mens den indskiftede Adom Fogt scorede i eget net med 11 minutter tilbage af opgøret.

Om målmand Christoffer Haagh, anfører Christian Offenberg og de øvrige 15 landsholdsdebutanter, hvilket i øvrigt er en suveræn rekord, får endnu en landskamp på cv’et søndag mod Wales, får vi svar på i løbet af de kommende dage.

DBU har meddelt de professionelle spillere og deres organisation, Spillerforeningen, at der ikke vil blive forhandlet yderligere i kampugen.

»Der er givet et tilbud, som jeg håber, at spillerne vil tænke godt og grundigt over. Hvis ikke spillerne kan acceptere det tilbud, så har vi en alvorlig situation igen på søndag, for tilbuddet bliver ikke anderledes«, siger DBU-formand Jesper Møller.

Kampen minut for minut ifølge Ritzau: