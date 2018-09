»Opgaven er helt uden for nummer«: Politikens udsendte i Slovakiet beskriver den helt absurde situation DBU gør, hvad man kan for at skærme det midlertidige landshold, der løber på banen i aften. Et pressemøde i morgen er netop aflyst, fortæller journalist Søren Lissner.

Særpræget. Uden sidestykke i fodboldhistorien.

Sådan betegner Politikens udsendte i Slovakiet, Søren Lissner, den situation, der udspiller sig omkring det danske landshold i disse timer.

Sammen med den øvrige del af det danske pressekorps er Søren Lissner til stede i Slovakiet. I aften vil han være på stadion, når 23 ukendte danske fodboldspillere møder det slovakiske fodboldlandshold i en kamp, der har sat alle normale spilleregler for forholdet mellem presse, DBU og fodboldspillere ud af spil.

»Alle er ret måbende. Vi har aldrig stået i en lignende situation. Det er helt uden sidestykke, det, der foregår. Det landshold, der skal spille, er amatører, der forsøger at holde fokus på det sportslige. Som sportsjournalist er det normalt fuldstændigt givet, hvad det er, man skal forberede sig på at dække. I aften, når jeg sidder på stadion, ved jeg ikke, hvad der er i vente. Opgaven er helt uden for nummer«.

»Det interessante er jo ikke, hvordan de spillere, der er på banen, oplever det sportslige i selve kampen. Sportsligt har kampen ingen værdi. Det giver ingen mening at spørge dem bagefter, hvordan det så var at spille højre back på landsholdet. Det interessante bliver, om vi får mulighed for at tale med dem om, hvorfor de overhovedet valgte at gå på banen. Om de er blevet chikaneret, sådan som DBU i går forklarede, at det var sket i flere tilfælde. Og så bliver det jo også interessant at se, hvordan spillerne håndterer kampen - nogle betragter dem som skruebrækkere, og det lægger selvfølgelig et pres på dem«, siger Søren Lissner.

I aftes holdt slovakkerne pressemøde. Her blev der ikke lagt skjul på det absurde i hele situationen, fortæller han.

»Slovakkerne virker meget provokerede over det, der foregår. Som om situationen også er udtryk for mangel på respekt over for dem. Så i aften kommer jeg også til at holde øje med, hvordan slovakkerne reagerer på det hele. Jeg er spændt på at se niveauforskellen på slovakiske mangemillionærer og danske amatører. Taber vi 15-0? Hvor pinligt bliver det? Billetterne til aftenens kamp bliver i øjeblikket solgt for en enkelt euro - det demonstrer meget tydeligt, hvordan slovakkerne har det med det, der foregår«, siger Søren Lissner.

I går ankom det alternative og midlertidige landshold til Slovakiet. Ved normale landskampe får landsholdet lov til at indlogere sig i fred og ro for pressen, for så til gengæld at være klar ved pressemøder og træning op til kampen. I går var situationen anderledes. Dansk og international presse stod klar og ventede uden for spillernes hotel, da deres bus ankom.

»Det var tydeligt, at DBU ønskede at skærme dem. De skulle ledes op på deres værelser så hurtigt som muligt. DBU har gjort det sådan, at der først - måske - bliver mulighed for at tale med spillerne efter kampen i aften. Journalistkolleger, der har fulgt landsholdet gennem mange, mange år, siger, at de ikke har oplevet noget lignende«, forklarer Søren Lissner.

»I dag har pressen valgt at holde sig væk fra hotellet for at give spillerne ro. Vi ved, at spillerne og de midlertidige trænere i aftes har forberedt sig analytisk på at skulle spille mod slovakkerne, og at de har trænet lidt sammen i dag. De forsøger at holde fokus på det sportslige. Men i aften, når det går løs, kommer alles øjne til at hvile på dem af helt andre årsager«, siger Søren Lissner.

DBU har netop meddelt, at en presseseance i morgen er aflyst, fortæller han.

»Endnu en gang gør DBU, hvad man kan for at sikre, at det midlertidige landshold siger mindst muligt offentligt«.