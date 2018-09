DBU frygter den store kølle fra Uefa Forvirringen er stadig er total omkring onsdagens venskabskamp mod Slovakiet.

Kaosset mellem DBU og Spillerforeningen fortsætter.

De to parter er stadig langt fra hinanden, og derfor varsler usikkerheden stadig omkring onsdagens venskabskamp mellem det danske herrelandshold og Slovakiet.

Det er i skrivende stund stadig uvist, hvilke 11 spillere, der går på banen i morgen, når Danmark møder Slovakiet i en venskabskamp.

Spillerforeningen har så sent som i dag tilbudt en midlertidig forlængelse af den nuværende den nuværende landsholdsaftale. Det ville betyde, at Kasper Schmeichel, Christian Eriksen og resten af Landsholdet, der i sommer spillede VM i Rusland, ville flyve til Slovakiet inden onsdagens kamp.

Den håndsrækning har DBU afvist. I stedet har de gennem det seneste døgn trawlet gennem alle danske ligaer for at finde en gruppe spillere, der stiller sig til rådighed. Det har øjensynligt ikke været nemt, da flere spillere har meldt klart ud, at de støtter op om deres landsholdskollegaer.

Onsdag eftermiddag stillede formand for DBU, Jesper Møller, op til interview i Viborg.

Jesper Møller, kan du bekræfte, at I har afvist Spillerforeningens tilbud om en midlertidig aftale?

»Ja. Der er ikke noget overraskende i, at DBU ikke kan tage imod det tilbud. Aftalen er udløbet. Og da aftalen var gældende, var der ingen der ville vedstå den. Den er udløbet, den er slut, derfor skal vi have en ny«.

Men det er kun et midlertidigt tilbud, der gælder i en måned, hvorfor takker I ikke ja?

»Fordi, at der er nogle vilkår i den aftale, som vi ikke kan leve med og acceptere. Det har vi sagt siden jul. Spillerne vil gerne have nogle kommercielle muligheder, som de kan tjene penge på, og det vil vi også. Det giver os mulighed for at putte penge ned gennem vores pyramidesystem og uddanne trænere, udvikle klubber og udvikle fremtiden. Når vi ikke kan blive enige om de kommercielle muligheder, har vi foreslået at parkere forhandlingerne og så i stedet koncentrere os om, hvad de skal have for at stille op til de næste to kampe og så bagefter forhandle videre. Det tilbud ligger der stadigvæk«.

Sekundahold

Indtil videre har Christian Offenberg, der spiller i andendivisionsklubben Avarta, over for DR bekræftet, at han stiller op for landsholdet. Flere spillere fra de lavere rangerernde ligaer har været offentligt ude og tage afstand fra tilbuddet om at stille op for landsholdet.

I et interview med TV 2 News forklarer Jamil Fearrington, der spiller i andendivisionsklubben Brønshøj, hvorfor han og hans klub støtter landsholdspillerne:

»Det, vi anerkender, er deres ret til at forhandle deres rettigheder og deres forhold på plads, og at Spillerforeningen varetager det. Det er sådan set ligemeget, om det handler om et par tusind kroner eller et par millioner, så støtter vi op om fagforeningens arbejde, for de har vist, at de kun har de bedste intentioner for spillerne«, siger Jamil Fearrington.

Jesper Møller ønsker ikke at kommentere, hvilke spillere, de har udtaget. Han bekræfter dog, at kampen bliver spillet, og at de har ledt efter spillere i første- og andendivisionen.

»På grund af konflikten med kvinderne i efteråret har vi en betinget dom fra Uefa, der lyder, at hvis vi bliver væk en gang mere, så risikerer vi at udløse disciplinere sanktioner. Derfor har vi i DBU et behov for at gøre alt, hvad vi kan for at stille hold og følge Uefas instrukser, så vi kan se os selv i spejlet, hvis der kommer en kølle og slår os i hovedet. Vi gør alt, hvad vi kan«, siger Jesper Møller.