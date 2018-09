Første mand på alternativt landshold er brandvarm... i 2. division Angriberen Christian Offenberg er første mand til officielt at bekræfte, at han stiller op for Danmarks alternative landshold.

I lørdags vandt Avarta 4-1 på udebane over Marienlyst i 2. division, og det kunne Rødovre-klubben især takke én mand for: Christian Offenberg.

Den 30-årige skarpretter scorede tre mål på 52 minutter og virker altså til at være i topform.

Det er heldigt, for Offenbergs næste opgave er efter alt at dømme en landskamp for Danmark mod Slovakiet i morgen.

Over for DR bekræfter angriberen, at han er en del af det alternative landshold, som Dansk Boldspil-Union (DBU) sender af sted til testopgøret, med mindre forbundets konflikt med Christian Eriksen, Simon Kjær og resten af stjernerne repræsenteret af Spillerforeningen pludselig skulle løse sig på mirakuløs vis.

TV2 Fyn: Fem fynske spillere klar til landsholdet

Allerede i går skrev Politiken, at Offenberg var i spil til truppen, og at det skete med hans klubs velsignelse:

»Det skal han da sige ja til. Han kan få en stor oplevelse«, sagde Benny Nielsen, ekslandsholdsspiller med 28 kampe og nu sportschef i Avarta, til Politiken.

Nu bekræfter han over for DR, at Avarta har sagt ja til at sende to spillere - hvoraf Offenberg altså er den ene - af sted med det alternative landshold, mens TV2 Fyn erfarer, at fem spillere fra den fynske 2. divisionsklub Tarup Paarup Idrætsforening er udtaget til landsholdet, der senere i dag flyver til Slovakiet.

Klub bakker op om spillere

Egentlig skal Avarta spille pokalkamp mod B1908 tirsdag eftermiddag, men den er de to spillere fritaget fra.

»Klubben vælger at støtte op om spillernes beslutning om at spille med i landskampen, fordi de gør det for dansk fodbold. Hvis Danmark ikke deltager i kampene kan vi få sanktioner, som betyder, at vi ikke kommer med i slutrunden«, siger Benny Nielsen, til DR.

Christian Offenberg er amatør og ikke medlem af Spillerforeningen, ligesom det formentlig er tilfældet med en stor del af de andre spillere på det alternative landshold.

Spillerforeningen opfordrede i går alle sine medlemmer til at vise Christian Eriksen, Simon Kjær og resten af landsholdet solidaritet og dermed takke nej til den unikke mulighed for at repræsentere Danmark på fodboldbanen.

Alligevel ser det altså ud til, at det er lykkedes at samlet et hold, men DBU har foreløbig ingen kommentarer til sagen.

Efter Politikens oplysninger ønsker fodboldforbundet at holde truppen hemmelig for at beskytte spillerne mod eventuelt pres fra Spillerforeningen og dens medlemmer.