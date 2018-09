Kommentar: Kære DBU og landsholdsstjerner - spar os for al den spin og flere mørkelege Konflikten mellem DBU og Spillerforeningen har udviklet sig til kommunikationsmæssig nonsens. Og mens der bliver kastet med indholdsløse beskyldninger, er nationens fodboldelskere taget som frustrerede gidsler.

FOR ABONNENTER

Tager man på safari på de sociale medier, skal man ikke lede længe for at finde fodboldgale danskere, der er ved at kløjs i eget galde.