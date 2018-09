Det hemmelige landshold: Her er de 24 spillere, der stiller op for Danmark Det alternative landshold består af spillere fra de lavere danske rækker.

Danmarks alternative landshold med John 'Faxe' Jensen som træner er ankommet til Slovakiet, og nu er alle navne offentliggjort på det slovakiske fodboldforbunds side.

Det drejer sig ifølge det slovakiske fodboldforbunds side om følgende danske spillere:

Målmænd:

Morten Bank (Avarta), Victor Vobbe Larsen (Tarup Paarup Idrætsforening), Christoffer Haagh (Jægersborg Boldklub)



Forsvar:

Christian Bannis (Tarup Paarup Idrætsforening), Mads Priisholm Bertelsen (Tarup Paarup Idrætsforening), Christians Bommelund Christensen (Jægersborg Boldklub), Victor Hansen (Frederikssund), Nicolai Johansen (Vanløse), Daniel Nielsen (Vanløse), Kasper Skræp (Tarup Paarup Idrætsforening)



Midtbane:

Rasmus Gaudin (Vanløse), Adam Fogt (Kastrup), Anders Hunsballe (Greve), Oskar Højbye (Vanløse), Christopher Jakobsen (Hillerød), Rasmus Johanson (HIK), Kevin Jørgensen (Jægersborg Boldklub), Kasper Kempel (Skovshoved), Simon Vollesen (Birkerød ).



Angreb:

Anders Fønss (Tarup Paarup Idrætsforening), Troels Cillius Nielsen (Birkerød), Christian Offenberg (Avarta), Daniel Holm Sørensen (Skovshoved), Louis Veis (Jægersborg Boldklub).

I truppen er seks spillere fra det danske futsal-landshold, der er en fodbold-disciplin, som foregår indendørs.

Tre af spillerne repræsenterer et hold i Danmarksserien - Greve og Birkerød - mens de resterende 15 spillere i den danske trup spiller i 2. division.

»Det er altafgørende for dansk fodbolds fremtid, at vi kan stille hold til de to landskampe i denne uge, og derfor er vi glade for, at disse 24 spillere har indvilliget i at stille op for Danmark, så vi undgår spekulationer om millionbøder og langvarige udelukkelser fra international fodbold. Det ville få store konsekvenser for fodbolden i Danmark«, siger elitechef i Dansk Boldspil-Union, Kim Hallberg, i en pressemeddelelse.