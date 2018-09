Absurd landskamp udstillede andre end dem nede på banen 17 danske spillere fik debut i Slovakiet, der ikke formåede at udspille en flok danske amatører.

Slovakiet-Danmark 3-0 1-0 Adam Nemec (11) 2-0 Albert Rusnak (37) 3-0 Adam Fogt (selvmål 79. 6.432 tilskuere i Trnava Danmark, 4-5-1: Christoffer Haagh, Simon Vollesen (77. Christopher Jakobsen), Nicolai Johansen, Daniel Nielsen, Mads Bertelsen (71. Anders Fønss), Oskar Høybye (62. Adam Fogt), Christian Bannis (46. Anders Hundsballe), Rasmus Johansson (84. Christian Bommelund), Rasmus Gaudin, Kasper Kempel (61. Daniel Holm), Christian Offenberg (anfører). Læs mere om den danske trup her

For 2 måneder og en håndfuld dage siden råbte vi som nation et kollektivt ’ja’, da Mathias ’Zanka’ Jørgensen scorede føringsmålet til 1-0 mod Kroatien ved VM-slutrunden. Vi sad på stolekanten, mens Kasper Schmeichel reddede det ene kroatiske straffespark efter det andet. Og til sidst ærgrede vi os over, at det hele alligevel endte med dansk nederlag.

5. september 2018 fik Danmark som fodboldnation en ny fælles oplevelse. De mest sorte, mest farceagtige 90 minutter i Dansk Boldspil-Unions 129 år lange historie.

Ikke på grund af de danske landsholdsvikarer, der løb rundt nede på den brune, grønne og knoldede bane i den slovakiske provinsby Trnava. De gjorde alt, hvad de kunne.

Men fordi deres tilstedeværelse dernede i stedet for Eriksen, Kjær, Schmeichel og alle de andre udstillede det nuværende fodboldpolitiske klima i Danmark. At det virkelig var kommet hertil. En kamp uden fortilfælde og deltagelse af nationens bedste spillere på grund af en konflikt om penge og kommercielle rettigheder.

Foto: Ronald Zak/Ritzau Scanpix

For dansk fodbolds skyld var det svært ikke at sidde der i projektørlyset og håbe på at minutterne føltes ekstra lange i DBU og Spillerforeningen.

Sandheden var nok i grunden, at vikarlandstræner John ’Faxe’Jensen og det alternative landshold gav unionen en mulig overhånd i de forhandlinger med Spillerforeningen, som er lagt på køl. Det, selv om at EM-helten fra 1992 ved sin præsentation tirsdag gjorde det klart, han ikke ønsker nogen andel i konflikten.

Ingen sportslig ydmygelse

Da ’Faxes’ 11 foretrukne spillere stod i de rød-hvide trøjer med Hummel-vinkler på skuldrene, mens tv-kameraet panorerede forbi dem, var frygten, at det hele også kunne ende i en sportslige ydmygelse.

At det ville blive tragikomisk, at det normale regelsæt fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) dikterede et blåt skilt med hashtagget ’equal game’ liggende mellem de to nationers flag i en alt andet end normal kamp. Eller stadionspeakeren fulgte Uefa-manuskriptet og nævnte, at værterne håbede på en »memorable game played with respect«.

Men selv om der aldrig var tvivl om den slovakiske sejr, blev det ikke en abnorm stor af slagsen, som danske medier havde spekuleret i.

Foto: Ronald Zak/AP John Jensen havde en bekymret mine inden kickoff. Den blev mere mild, som kampen skred frem.

Med den danske humor og til tider ironiske distance til tingene in mente, kan unionen måske godt leve med en gentagelse af det hele, når landsholdet på søndag møder Wales i Aarhus. Eller i hvert fald have den mulighed i baghånden over for Spillerforeningen.

Slovakisk sarkasme

De omkring 6.000 slovakiske tilskuere forstod det absurde i det, som de overværede. Nyheden om det danske sekundahold er trods alt gået kloden rundt.

Der blev selvfølgelig jublet, når det slovakiske landshold med velkendte fodboldnavne som Marek Hamsik og Martin Skrtel på banen scorede. Men også klappet, da Danmark kom over banens midte for første gang efter seks minutter. Efter målmand Christoffer Haagh havde leveret en af sine fem gode redninger. Og da anfører Christian Offenberg endda kom blot et par meter fra at score.