Dramatisk døgn i vente: DBU og spillerne taler igen, men mail til klubber varsler aflysninger Efter landskampen mod Slovakiet i aftes er det stadig uvist, om det er nødlandsholdet, der får endnu en oplevelse for livet, når Danmark søndag møder Wales i Nations League. DBU og Spillerforeningen er i kontakt, siger formand.

Danmark måtte i aftes stille med et nødlandshold i Trnava i Slovakiet, fordi 'det rigtige' landshold ikke stod til rådighed for Dansk Boldspil-Union (DBU).

Spillernes fagorganisation Spillerforeningen og DBU ligger nemlig i konflikt, fordi de ikke kan blive enige om en ny aftale for herrelandsholdet, hvor især forhandlingerne om spillernes kommercielle rettigheder er en alvorlig knast.

Uden en aftale vil spillerne ikke møde op i landsholdslejren. Og de krav som parterne stiller hinanden er uspiselige for modparten.

Spørgsmålet er nu, om situationen er så fastlåst, at det ikke bliver nødlandsholdet, der skal på banen mod Wales i Århus søndag aften. Eller om parterne kan forliges så meget, at Christian Eriksen og stjernekollegerne alligevel stiller op til Nations League-debuten.

Hvor står forhandlingerne lige nu?

Der er ikke sluppet meget ud til offentligheden fra DBU, spillerne eller Spillerforeningen det seneste døgn. Hvad vi foreløbig ved, er, at DBU ikke kan acceptere spillernes krav, mens spillerne ikke vil sluge DBU's.

Kun DBU's formand Jesper Møller har for nylig givet en status på, hvor sagen står. Efter kampen i Slovakiet sagde han, at der er kontakt mellem unionen og spillerne. Men at der ikke er tale om egentlige forhandlinger: »De vil gerne spille, og det vil vi også have, at de gør. Det er ikke sådan, at vi er sure på hinanden, spillerne og DBU. Lad os sove på det, og så må vi se, om det rigtige hold bliver udtaget, og hvem der så stiller op - og om vi så ikke finder en løsning«.

Spillerne på nødlandsholdet er kommet med divergerende meldinger, men til DR siger Rasmus Johansson:

»Vi har fået at vide, at de regner med, der kommer en aftale på plads, og at det er landsholdet, der spiller på søndag. Men de ved ikke noget 100 procent, så intet er på plads. Jeg håber, de finder ud af noget, men det kan jo godt være, at vi skal spille den kamp. Men det tror jeg ikke«.

Hvordan udtager DBU nu landsholdet?

Ifølge Jesper Møller skal landstræner Åge Hareide udtage et landshold til kampen mod Wales. Det sker formentlig i dag og seneste i morgen. Håbet fra DBU's side er, at spillerne efterfølgende møder op til kamp.

Vil spillerne ikke det, så bliver unionen igen nødsaget til at trække på landstræner John 'Faxe' Jensen og hans 23 sekundaspillere, der leverede en heroisk indsats i Slovakiet.

Er nødlandsholdet så sendt hjem?

Ja. Meget tyder på, at der netop nu bliver arbejdet intensivt på at få det 'rigtige' landshold i kamp på søndag. Dels er tavsheden fra parterne larmende i disse timer, og dels har DBU foreløbig aflyst alle de presseaktiviteter, der normalt er i forbindelse med en landsholdssmaling.

Politiken er kommet i besiddelse af en mail, hvor chefen for Divisonsforeningens turneringschef, Peter Ebbesen, skriver til seks klubber i 2. division, som potentielt kan blive ramt af konflikten i weekenden. Han italesætter blandt andet den »uvished, der er om, hvorvidt DBU/landsholdsspillerne når at lave en aftale, der kan sikre, at 'det rigtige landshold' spiller landskampen Danmark-Wales på søndag«:

»Efter det oplyste rejser 'vikarlandsholdet' hjem her til middag og sendes hjem til deres respektive klubber med den besked, at de skal holde sig klar til evt. deltagelse i landskampen på søndag. Der er ikke noget nyt omkring en mulig aftale mellem DBU/spillerne«, lyder det i mailen, der er sendt torsdag formiddag.

Er der et gennembrud på vej?

Det ved kun parterne. Men usikkerheden har fået Divisionsforeningen til at handle. Flere af de spillere, der deltog i Slovakiet, skulle egentlig spille kampe i weekenden - hvor de jo potentielt skal møde Wales i Århus - men de bliver rykket: