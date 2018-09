Liverpool knuser dansker-duo i Premier League Hjemme på Anfield lod manager Klopps mandskab aldrig Southampton komme til fadet, og de røde vandt 3-0.

Førerholdet Liverpool fortsætter stimen af sejre i den engelske Premier League.



Lørdag blev Southampton med Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard i startopstillingen besejret med 3-0 hjemme på Anfield.

Gæsterne fra Southampton fik en forfærdelig start, da hollænderen Wesley Hoedt efter 10 minutter uheldigt sendte bolden i eget net.

Efter 20 minutter pillede Joel Matip udeholdet endnu længere ned, da han headede bolden ind i målhjørnet til 2-0 efter et hjørnespark.

Danske muligheder misbrugt

Liverpool havde flere muligheder for at øge, mens det kun lykkedes Southampton at true hjemmeholdets mål få gange. Jannik Vestergaard havde et nærgående hovedstød efter et lille kvarters spil.

2 minutter før pausen var det Højbjergs tur, da han fra baglinjen blev spillet fri midt for mål, men danskeren skød et stort hul i luften.

I det efterfølgende kontraangreb var sidste sæsons ligatopscorer, Mohamed Salah, tæt på at score med hælen, men bolden trillede lige forbi Southampton-målet.

Salah tog revanche i første halvlegs overtid, da egypteren fulgte op på et Xherdan Shaqiri-frispark, der ramte overliggeren og slog ned i græsset. Salah var hurtig over bolden og prikkede Liverpool på 3-0.

Eneste bet for Liverpool lørdag var, at midterforsvareren Virgil van Dijk måtte udgå med en skade kort inde i anden halvleg.

Storsejr til Manchester City

Med sejren har Liverpool 18 point efter 6 spillerunder. Chelsea, der har vundet sæsonens første 5 kampe, kan komme på omgangshøjde med en sejr søndag over West Ham.

Chelsea droppede dog under Manchester City, der vandt 5-0 ude over Cardiff og har 16 point. Den danske angriber Kenneth Zohore fik den sidste halve time på banen for Cardiff.

Manchester United fortsatte den slingrende kurs og måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Wolverhampton. United har 10 point på sjettepladsen.

Zanka scorer på Schmeichel

Danskerne indtog flere af hovedrollerne, da Leicester slog Huddersfield 3-1 i Premier League.

Landsholdsforsvareren Mathias 'Zanka' Jørgensen fik efter 5 minutter bragt gæsterne fra Huddersfield på 1-0, da han fik bolden forbi landsholdskeeper Kasper Schmeichel i hjemmeholdets mål.

Et indkast blev forlænget og dumpede ned foran 'Zanka', der løb fra sin oppasser og resolut bankede bolden forbi Schmeichel.

Selv om målmanden fik hånden på, så var det ikke nok til at stoppe landsholdskollegaens skud.

4 danskere var på banen i Leicester, og efter små 20 minutters spil var det Jonas Lössls tur til at blive passeret i Huddersfields mål.

Lössl passeret tre gange

En Leicester-kontra endte hos angriberen Kelechi Iheanacho, der fra kanten af feltet fik lagt bolden forbi Lössl med et velplaceret skud ude ved stolpen til 1-1.

Midtvejs i anden halvleg blev landsholdets reservekeeper igen passeret, denne gang på et direkte frispark. James Maddison lagde bolden i en kurve over Huddersfield-muren og op i hjørnet til 2-1.

Et kvarter før tid tabte Mathias 'Zanka' Jørgensen en løbeduel til Leicester James Vardy, der kunne øge til slutresultatet.

Ud over Lössl og 'Zanka' Jørgensen fik danske Philip Billing fuld spilletid for Huddersfield, der efter 6 spillerunder er placeret på ligaens sidsteplads med blot 2 point.

Leicester og Schmeichel har 9 point på ottendepladsen.

Ritzau