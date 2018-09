En enkelt Fifa-mand sløsede og fuskede med op til 100 millioner kroner Papirer fra appelsag udstiller i høj grad den tidligere Fifa-generalsekretær Jerome Valcke.

Den tidligere generalsekretær i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) er for længst blevet sat ud af spillet efter stribevis af urene tacklinger og afsoner en karantæne fra al fodbold på 10 år.

57-årige Jerome Valcke appellerede sidste år sin karantæne hos Den Internationale Sportsdomstol (Cas), men den tidligere Fifa-præsident Sepp Blatters højre hånd havde ikke held til at overbevise idrættens øverste internationale justits om sin uskyld. Cas stadfæstede i juli dommen og en bøde på 100.000 schweizerfranc (ca. 660.000 kr.), som et Fifa-panel havde udstukket i 2016.

Nu har Cas så i en højest usædvanlig manøvre valgt at lægge dokumentationen fra Valcke-sagerne frem. 76 sider, vel at mærke. Og hvis man endnu ikke har forstået omfanget af den åbenlyse svindel- og berigelseskultur, der hærgede i Fifa i mere end et kvart århundrede, så kan en stribe af franskmanden Jerome Valckes unoder måske hjælpe forståelsen på vej.

Totalt er det bevist, at Jerome Valcke, over en periode på tre år op til sin suspendering i 2015, på skødesløs facon har brugt næsten 12 millioner Fifa-dollar (ca. 75 mio. kr.) på blandt andet privatfly, rejser og ophold. Jerome Valcke havde adskillige gange hele familien - hustru, sønner og datter samt familiens barnepige - med på forretningsrejser. Herunder en enkelt gang i 2012 på en rejse til Indien, hvor Taj Mahal blev besøgt. I privatfly betalt af Fifa-kassen.

Der eksisterede en virkelig verden og en Fifa-verden

Jerome Valckes dyre rejsevaner fortsatte helt frem til sensommeren 2015 - altså flere måneder efter hele Fifa-skandalen brød ud på en tidlig morgen på et luksushotel i Zürich i maj for lidt over tre år siden. Og det på trods af, at Valcke allerede i 2013 havde fået flere interne advarsler om at optræde med økonomisk ansvarlig og »finde mere prisbevidste alternativer«.

Valcke forklarer på grotesk facon i Cas-papirerne, at han af Sepp Blatter i kølvandet på hændelserne i Zürich i maj 2015 var blevet rådet til at rejse med mere diskrete privatfly - for at undgå at blive arresteret. Hertil bemærker Cas-dommerne, at det »naturligvis ikke er en gyldig grund for et lovlydigt individ«.

Tillige er det bevist, at Valcke har været medansvarlig for videresalg af op til 8.750 VM-billetter til sortbørsmarkedet i Brasilien under turneringen i 2014. Jerome Valcke har via insiderviden også hjulpet sin søn, Sébastian, til at indgå en forretningsaftale med en Fifa-partner til en værdi af ca. 710.000 dollar, ca. 4,5 millioner kroner.

»Der eksisterede en virkelig verden og en Fifa-verden«, som der står på side 59 i de dokumenter, Cas har offentliggjort.

Udenfor Cas- og Fifa-verdenen har de schweiziske myndigheder i en årrække været ved at opbygge en sag mod Jerome Valcke.