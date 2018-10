Åge Hareide vil vente på Christian Eriksen til en landsholdstrup, som kan blive uden superliga-spillere

FOR ABONNENTER

Superligaen er sjældent repræsenteret med mange spillere, når Åge Hareide samler sin landsholdstrup. FCK’erne Viktor Fischer og Nicolai Boilesen var de eneste, der var med til Danmarks første Nations League-kamp mod Wales. Fischer blev ankelskadet, da FC København tabte til Vendsyssel i Hjørring, hvor Boilesen ikke lignede en landsholdsspiller, så truppen til kampene mod Irland og Østrig henholdsvis 13. og 16. oktober kan måske blive uden superligaspillere. FCK regner ikke med, at Fischer bliver klar i denne uge. Landstræneren nominerer i morgen formentlig 22 spillere og holder en plads åben. Christian Eriksen har jo været ude med en skade i maveregionen og spiller måske ikke for Tottenham mod Barcelona i morgen. Men landstræneren vil vente længe på at få den målfarlige chanceskaber og afslutter med til den næste Nations League-kamp.