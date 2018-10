Den store eksamen: Kvinder skal revanchere EM-nederlag Fredag aften spiller det danske kvindelandshold sin første VM-playoffkamp mod Holland.

Begge hold var højt oppe at køre, da de sidste år spillede sig frem til EM-finalen. Holland vandt 4-2 over Danmark, men siden har begge hold også haft svært ved at holde niveauet fra de glade dage på hollandsk græs. Nu mødes de igen, og igen på hollandsk græs, og selv om det denne gang ikke gælder en titel, er en billet til næste års VM i Frankrig rigeligt til at motivere holdene til en ekstra indsats.

FAKTA VM-playoff VM-slutrunden 2019 spilles i Frankrig med 24 deltagere. 15 er fundet, og i Europa mangler der kun at blive fundet en enkelt deltager. 5. oktober Holland-Danmark / Belgien Schweiz 9. oktober Danmark-Holland / Schweiz-Belgien Playoff-finalen afvikles 5. og 13. november

Vinderen af de to playoffkampe, den anden spilles i Viborg på tirsdag, går til playoff-finalen, hvor enten Schweiz eller Belgien venter. Der er altså stadig lang vej til VM for Holland og Danmark, der begge måtte se en skandinavisk modstander, henholdsvis Norge og Sverige, løbe med den direkte VM-plads efter kvalifikationens gruppespil.

Masser af tilskuere

Det har ikke svækket interessen for kvindefodbold i Holland, og de 19.000 billetter til opgøret på Rat Verlegh Stadion i Breda blev solgt på 50 minutter. I øvrigt det samme stadion, hvor Danmark sidste år vandt EM-semifinalen over Østrig efter straffespark.

»Der venter en fantastisk ramme om kampen, for der er en enorm interesse for kvindefodbold i Holland efter EM-triumfen sidste år. Det vigtigste for os fredag aften bliver for det første, at vi er rigtig godt organiseret defensivt. For det andet er det afgørende, at vi tør holde i bolden og spille frem ad banen. Hvis vi overlader hele initiativet til hollænderne, bliver det svært at skaffe et godt resultat«, siger landstræner Lars Søndergaard.



»Det er et opgør mellem to skuffede hold, for selvfølgelig var vi skuffede efter nederlaget til Sverige, og for Holland var det en meget stor skuffelse at tabe til Norge. På den anden side vidste vi jo godt, at det efter skrivebordsnederlaget i den første kamp mod Sverige ville blive svært at tage den direkte vej«.

Lars Søndergaard og hans hold har brug for en succesoplevelse, for efter den tidligere AaB-træner i januar overtog landstrænerjobbet, er det blot blevet til tre sejre i ti kampe.

Vi skal passe på med ikke at tænke for meget på et bestemt resultat, for det kan gå ud over vores spil. Mod Sverige var vi måske lidt for resultatorienterede Lars Søndergaard, landstræner

»Jeg mener, vores spillere møder frem i bedre form end sidst, da de skulle spille lige efter sommerferien. Vores seneste samling var ikke særlig god, hverken træningslejren eller resultatet. Vi har trænet virkelig godt hernede, for alle er motiverede, og der er en god stemning i lejren. Vi går ind til kampen med en god fornemmelse«, fortæller Lars Søndergaard fra Holland.

»Duellen skal ses over 180 minutter, men selvfølgelig vil vi meget gerne have en udebanescoring med hjem fra første møde. Og vi skal passe på med ikke at tænke for meget et bestemt resultat, for det kan gå ud over vores spil. Mod Sverige var vi måske lidt for resultatorienterede«.

Holland var i gruppespillet tættere på VM-billetten end Danmark, og europamestrene råder stadig over en meget stærk trup.

Intakt guldvinderhold

»Det nuværende hollandske landshold ligner meget EM-holdet. Der har næsten ikke været nogen udskiftninger, og det er derfor en flok spillere, der er vant til at spille sammen. Holdet har dygtige individualister og gode wings. Men ved EM var det som en rus for hold som både Danmark og Holland, hvor det nu er blevet mere hverdag. Holland har også haft sine udfordringer, og i nogle få vigtige kampe har holdet haft svært ved at score«, forklarer Lars Søndergaard.