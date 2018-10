Skandale har ramt belgisk fodbold: Politiet ransager storklubber for økonomisk svindel, skatteunddragelse, hvidvaskning og matchfixing Storklubber som Anderlecht og Club Brugge bliver ransaget, mens myndighederne har anholdt en af landets mest indflydelsesrige fodboldagenter.

En gigantisk skandale ser ud til at ramme belgisk fodbold.

Onsdag morgen ransagede belgisk politi hovedsæderne for en stribe belgiske klubber i landets bedste fodboldrække, Jupiler League - blandt andet storklubberne Anderlecht og Club Brugge.

I alt har myndighederne ifølge nyhedsbureauet AP foretaget et halvt hundrede ransagninger - og yderligere 13 i Frankrig, Cypern, Luxembourg, Montenegro, Serbien og Makedonien.

Årsagen er ifølge en række belgiske og internationale medier mistanke om økonomisk svindel, hvidvaskning, skatteunddragelse og matchfixing.

Den offentlige anklager har efterforsket klubberne i et års tid og mener at have fundet beviser på »suspekte finansielle operationer« styret af agenter. Samtidig har anklageren fundet indicier på »mulige påvirkninger af kampe« i sidste sæson af den bedste belgiske fodboldrække.

Agenter, dommere, klubledere og trænere i klubberne bliver samtidig afhørt.

Politiet i Belgien har anholdt flere af belgisk fodbolds topfolk - herunder en af landets mest indflydelsesrige agenter, der har stået bag adskillelige spillerhandler for blandt andet Anderlecht, Club Brugge og KAA Gent, som senere i dag ventes at præsentere danske Jess Thorup som ny træner.

Landets justitsminister Koen Geens siger i forlængelse af ransagningerne, at matchfixing undergraver sportens integritet.