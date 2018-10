Ungdoms-landsholdet skal passe på polsk håb, der sammenlignes med verdensklasseangriberen Robert Lewandowski U21-landsholdet kan med sejr over Polen sikre sig billet til EM i Italien i 2019.

Hvis danske landsholdsfans skal have et voksenhold at følge ved en stor slutrunde i 2019 og eventuelt få mulighed for at presse familie og venner ud i en fodboldrelateret sommerferie, så er det efter kvindernes kiksede VM-kvalifikationskampagne nu op til U21-landsholdet at give klaphatfolket den mulighed.

U21 EM-kvalifikation Stillingen (10) Danmark 8 27-7 19 Polen 8 18-8 18 Finland 8 12-17 9 Georgien 8 9-15 9 Færøerne 8 8-15 6 Litauen 8 3-14 4 Vinderen direkte til EM, 2'eren muligvis til playoff Resterende afgørende kampe, fredag: Danmark-Polen.

Danmark-Polen. Tirsdag: Danmark-Færøerne, Polen-Georgien. Vis mere

En, der kan stikke en kæp i hjulet for danskerne, er den polske angriber Dawid Kownacki. Det er nemlig ham, U21-landsholdet bør holde ekstra øje med i den måske afgørende kamp i EM-kvalifikationen i aften i Aalborg. 21-årige Dawid Kownacki er allerede godt inde i varmen på det polske A-landshold, hvor han er blevet noteret for sit første mål og tillige var med til VM i Rusland.

Allerede da jeg var 16, kaldte folk mig ’den nye Lewandowski’. Det var svært at håndtere Dawid Kownacki

Danskerne, der fører EM-gruppen med 19 point foran Polens 18 inden de sidste to kampe, undgik den 1,86 meter høje angriber fra Sampdoria i det første opgør sidste år, da Polen vandt 3-1 uden hjælp fra det dengang karantæneramte stjernefrø. Hjemme i Polen er han i årevis blevet sammenlignet med Bayern Münchens verdensklasseangriber Robert Lewandowski, hvilket han – af helt åbenlyse årsager – er stolt over, men egentlig ikke bryder sig om.

»Allerede da jeg var 16, kaldte folk mig ’den nye Lewandowski’. Det var svært at håndtere, men så ændrede jeg min attitude, blev mere voksen og er siden blevet meget bedre til ikke at lytte til, hvad folk siger«, forklarede Dawid Kownacki sidste år til Uefa's hjemmeside.

I Aalborg har U21-landstræner Niels Frederiksen i den et år ældre Joachim Andersen en forsvarsspiller, der kender Dawid Kownacki udmærket. De to er nemlig sammen ved at etablere sig på Sampdorias førstehold i den italienske Serie A.

Dawid Kownacki har scoret 8 gange allerede i kvalifikationen, og kan danskerne holde ham fra fadet, er holdet et godt stykke af vejen mod den sejr, der kan sikre EM-billetten. Men det bliver svært mod et mandskab, som landstræner Niels Frederiksen kalder »kynisk og beregnende«.

»De lever af modstandernes fejl, de er gode til at forsvare sig, og de er dygtige til omstillinger. Vi skal have afviklet kampen efter vores præmisser«, siger Niels Frederiksen til DBU’s hjemmeside.

»De har ikke på samme måde som os individualister, der kan gøre forskellen på egen hånd, så de har haft det lidt svært, når de selv har skullet styre kampene. Det kan blive afgørende, nu hvor de er tvunget til at jagte et resultat«, siger Niels Frederiksen, der må klare sig uden en skadet anfører Mathias Jensen, men i formstærke offensivspillere som Robert Skov (FC København) og Borussia Dortmund-kometen Jacob Bruun Larsen har en duo, der både kan vinde kampe – og tillige banker højlydt på til A-landsholdet.

Robert Skov deler med 8 mål topscorerværdigheden på tværs af alle EM-kvalifikationsgrupper med Dawid Kownacki.

Der er kickoff i Aalborg fredag kl. 18. Der er gratis entré på stadion.