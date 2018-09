U21-holdet er på EM-kurs med FCK'er som topscorer

Fodbold: 3. generation af Maldini-dynastiet er på vej frem i AC Milan. Det er Daniel Maldini, søn af klubbens mangeårige forsvarsspiller Paolo Maldini, der i en alder af 16 år er blevet hentet op i 1. holdstruppen af træner Gennaro Gattuso. I modsætning til sin far og bedstefar Cesare Maldini, der begge var forsvarsspillere, er Daniel en offensiv type. Han kom på banen i en træningskamp mod Piacenza forleden for AC Milan. Faderen Paolo debuterede også for AC Milan i en alder af 16 år, men det var i en Serie A-kamp.

Bordtennis: Jonathan Groth er topseedet ved EM, der spilles i næste uge i Alicante i Spanien, i herredouble sammen med sin tyske makker Patrick Franziska, Tyskland. De to er forsvarende mestre fra 2016. Duoen vandt de tjekkiske mesterskaber for 14 dage siden. De er nr. 5 på verdensranglisten og bedst rangeret i Europa. De er i Alicante topseedede foran det rent tyske par Filus Ruwen og Walter Ricardo og det svenske par Kristian Karlsson og Mattias Falck . I herresingle er Jonathan Groth seedet som nummer seks.

Håndbold: Landstræner Nikolaj Jacaobsen, der samtidig står i spidsen for det tyske hold Rhein-Neckar Löwen, siger i et interview med Mannheimer Morgenpost, at Bundesligaen ikke længere er verdens bedste håndboldliga. Pengene er større i for eksempel Ungarn, Frankrig, Polen og Spanien, hvorfor spillere foretrækker klubber som Vezprem, Paris S-G, Kielce og Barcelona. Den danske træner peger også på, at tyske hold, der tidligere dominerede Champions League, ikke har været blandt de fire bedste de senest to år.

Fodbold: Sverige førte på hjemmebane 2-0 mod Tyrkiet i Nations League, men VM-kvartfinalisten tabte alligevel 2-3. Tyrkiet scorede to mål i kampens sidste 6 minutter og fik dermed holdets første sejr i turneringen efter et indledende 1-2-nederlag til Rusland. I samme turnering slog Portugals regerende europamestre Italien 1-0 på et mål af Andre Silva. Dermed er italienerne stadig uden sejr i Nations League under den nye landstræner Roberto Mancini.

Golf: Den amerikanske Ryder Cup-kaptajn Jim Furyk har udnævnt Tony Finau som modtageren af det fjerde og sidste wildcard til den prestigefyldte turnering. Finau fuldender dermed amerikanernes hold, der i forvejen består af blandt andet Tiger Woods, Phil Mickelson, Jordan Spieth og Dustin Johnson. Årets Ryder Cup afholdes på Le Golf National-banen uden for den franske hovedstad, Paris, fra 28. til 30. september.

Tennis: Reglerne blev fulgt, da stigedommer Carlos Ramos tildelte Serena Williams flere straffe i lørdagens finale i grand slam-turneringen US Open. Det siger Det Internationale Tennisforbund (ITF), der mandag kommer med en støtteerklæring til portugisiske Ramos. »Carlos Ramos er en af de mest erfarne og respekterede stigedommere i tennis. Hr. Ramos' beslutninger var i overensstemmelse med de relevante regler og blev bekræftede af US Opens beslutning om at tildele Serena Williams en bøde for tre regelbrud«, siger ITF i en udtalelse mandag ifølge Reuters.