Vueltaen har endnu ikke fundet en suveræn hersker Usædvanlig jævnbyrdighed inden finaleugen, men dagens enkeltstart skaber i hvert fald en lille forskel.

Efter 2.521,3 km på kryds og tværs ad de spanske landeveje savnes endnu et tydeligt fingerpeg om, hvem der på søndag i Madrid skal hyldes som vinder af Vuelta a Españas 73. udgave.

Med fire ryttere inden for 43 sekunder i toppen af det samlede klassement er kredsen af kandidater ganske vist indsnævret, men i denne kvartet forekommer det som rent lotteri at udpege en sikker favorit med tanke på, at der ud over dagens 32 km lange enkeltstart venter tre bjergfinaler.

Og med den sidste af disse på programmet lørdag som et hæsblæsende, vildt ræs hen over fem tinder i Andorra på så komprimeret en distance som 97,3 km kommer det fortærskede udtryk om, at der er spænding til det sidste, virkelig til sin ret.

Fire har skilt sig ud i toppen

Godt nok har de fire skilt sig ud, men den aktuelle top-10 efter hviledagen understreger, at jævnbyrdigheden i den spanske rundtur er usædvanlig udtalt: 1. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 64.13.33 timer, 2. Alejandro Valverde (Movistar) 26 sekunder, 3. Nairo Quintana (Movistar) 33, 4. Miguel Angel López (Astana) 43, 5. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) 1.29 minutter, 6. Enric Mas (Quick-Step Floors) 1.55, 7. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 2.10, 8. Rigoberto Uran (EF Education First) 2.27, 9. Ion Izagirre (Bahrain Merida) 3.03, 10. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) 3.15.

Trumfen i form af den røde førertrøje sidder den 26-årige englænder Simon Yates fortsat med, og selv om nedturen i årets Giro d’Italia uundgåeligt drages frem, når britens muligheder for at hjemføre den første Grand Tour-triumf vurderes, føler hans chef på det australske Mitchelton-Scott-mandskab, Matt White, sig sikker på, at den hændelse ikke får indflydelse på den afsluttende Vuelta-uge.

Har lært af nedturen

»Jeg er ikke i tvivl om, at Simon har taget ved lære af det, der skete i maj, og starten på Vueltaen har også været helt anderledes end det, han oplevede i Giroen«, konstaterede Matt White på det traditionelle hviledagsmøde med medierne.

»I Italien var han nødt til at erobre så mange sekunder som overhovedet muligt undervejs, fordi han var oppe mod så stærke enkeltstartsspecialister som Chris Froome og Tom Dumoulin, som han givetvis ikke ville kunne matche«.

»Her hviler der slet ikke et tilsvarende pres på ham, fordi der sandsynligvis ikke er den store forskel mellem de bedste i klassementet i dagens temporidt«.

»Simon er af natur en aggressiv rytter, og det kan være svært at holde ham tilbage, når han ser en chance for at angribe. Det er selvfølgelig en styrke, samtidig med at det kan være en svaghed, som tilfældet var i Giroen, da han løb tør for kræfter. Men jeg tror, vi har fundet den rette balance, og indtil nu synes jeg, at han har kørt vældig klogt«.