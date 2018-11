Fodboldens præsident gav olierige klubber hemmelig hjælp, så de slap billigt i kritiske sager om fusk

Udadtil har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) brystet sig af at slå hårdt ned på klubber, der bryder organisationens regler om sundt pengeforbrug. Uanset hvor store klubberne end er.



Men i hemmelighed har topfolk i Uefa selv rådgivet to af de allerstørste – Paris Saint-Germain (PSG) og Manchester City – om, hvordan de i 2014 slap billigt fra at have overtrådt organisationens regler ved blandt andet at have pustet sponsorater voldsomt op.

Hovedrollen spillede schweizeren Gianni Infantino, der i dag er præsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og en af sportens mægtigste mænd.

Det afslører dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks. Mediet Der Spiegel har fået overdraget mere end 70 millioner hemmelige kontrakter, regneark, fakturaer og e-mails fra fodboldverdenen af en anonym kilde. Det tyske nyhedsmagasin har siden delt det historisk store læk med Politiken samt 13 andre medier under netværket European Investigative Collaborations.

Football Leaks Det beskidte spil Historiens største lækage på mere end 70 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og mails afslører skyggesiden af ’verdens smukkeste spil’. Dokumenterne viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig uden hensyn til de fans, der finansierer gildet.

Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og de 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations: Mediapart (Frankrig), l’Espresso (Italien), Expresso (Portugal), Reuters (Storbritannien), RCIJ/TBS (Sortehavslandene), Le Soir (Belgien), NRC (Holland), Nacional (Kroatien), VG (Norge), NDR (Tyskland), Premieres Lignes (Frankrig), De Standard (Belgien), Tamedia (Schweiz).

Politiken har blandt andet gennem Football Leaks tidligere været med til at afsløre, at Cristiano Ronaldo har gjort brug af skattely, at Michael Laudrups agent tjente en skjult formue i Swansea, at Søren Lerby brugte kontroversielle klausuler som agent, og at en skatte-/momsfinte er udbredt i dansk topfodbold. Vis mere

En del af dokumenterne handler om den hidtil skjulte hovedrolle, som Gianni Infantino spillede i to af verdens rigeste klubbers kamp for at undgå straf for at have fusket med deres økonomi. Dengang var han generalsekretær i Uefa. Topchefen trådte ind på banen, selv om det var tydeligt nedfældet, at efterforskningen af klubbernes økonomiske fusk skulle ske uafhængigt af det europæiske fodboldforbund.

»Jeg havde en god telefonsamtale med Gianni Infantino, hvor vi aftalte, hvordan vi skal instruere advokaterne (til at forhandle et forlig, der er mere end en advarsel og kan virke effektivt/afskrækkende, men ikke påvirker MCFC’s forretninger dramatisk)«, skrev en Manchester City-direktør for eksempel til klubbens formand fra Abu Dhabi i en lækket mail fra april 2014.

Men da var de allerede et stykke inde i snakken om et gunstigt forlig. Så for at forstå konteksten er det nødvendigt at gå tilbage til starten – til Uefa’s indførelse af regler om et sundt pengeforbrug i europæisk fodbold: Financial Fair Play.

Overforbrug for milliarder

Ideen om Financial Fair Play fylder snart 10 år, men det var først i 2013, de nye regler for alvor trådte i kraft. Da var en blød overgangsperiode ovre.

Reglerne satte rammer om klubbernes forbrug, så de i grove termer kun måtte bruge de penge, de havde til rådighed – i stedet for bare at få rige ejere som russiske oligarker eller arabiske stater til at dække underskuddene. For eksempel ved at indskyde penge via oppustede sponsorater.

Det skulle forhindre bundløs gæld og konkurser. Det skulle begrænse mulighederne for bare at købe sig til succes. Og det skulle bremse fodboldens voldsomme forbrug, der eskalerede år for år, mens det samtidig blev dyrere for alle fansene at følge sporten – og sværere for klubber fra mindre lande som Danmark at klare sig i konkurrencen.

Allerede tidligt vidste de i Manchester City, at de ikke holdt sig inden for rammerne, fremgår det af dokumenterne fra Football Leaks:

»På den ene eller anden måde bryder vi reglerne«, skrev en af klublederne i maj 2013 i en lækket intern mail, hvor han understregede, at »vi er afhængige af formildende omstændigheder for at klare os igennem«.

Og de vidste, at de ved at bryde reglerne risikerede bøde, karantæne fra at købe spillere eller værst af alt: udelukkelse fra pengetunge Champions League.

De uafhængige efterforskere fra Uefa var da også på sporet af, at noget var galt i Manchester City og PSG, som med de rige ørkenstater Abu Dhabi og Qatar i ryggen jagtede fodboldens verdenstop. De købte stjerner for milliarder af kroner. Alene i årene 2009-2011 havde den engelske storklub tabt mere end 3,3 milliarder kroner, ifølge et internt dokument fra Uefa dateret 9. november 2012.

Et stærkt oppustet sponsorat

Men storklubberne havde en fiks måde at lukke den slags huller på, viser papirerne fra Football Leaks. Blandt andet benyttede de stærkt oppustede sponsorkontrakter, nærmest uden reelt indhold, der til gengæld kunne skabe sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Det grelleste eksempel stod PSG for:

Det ville være tydeligt forbudt for den Qatar-ejede klub bare at modtage penge af emiren. Så i stedet tegnede det statsejede Qatar Tourism Authority (QTA) en sponsoraftale, der skulle sikre Paris-klubben 215 millioner euro – godt 1,6 millarder kroner – i gennemsnit om året fra 2012 til 2017. Selv i fodboldens eksorbitante verden var det en voldsom aftale. Særligt fordi franskmændene næsten ikke skulle gøre noget for at få pengene: Logoet for turismeorganisationen skulle ifølge den lækkede kontrakt ikke engang stå nogen steder.

Men den model gik ikke, mente Uefa’s uafhængige efterforskere, da de i foråret 2014 så nærmere på aftalen. De fik et anerkendt sportmarketingfirma til at vurdere den reelle markedsværdi af sponsoratet, og dommen var hård: Kun cirka 20 millioner kroner – mere end 75 gange mindre, end QTA betalte.

Blandt andet derfor begyndte efterforskerne at forberede en straffesag mod PSG, og det samme gjaldt Manchester City. Men før et uafhængigt organ skulle udmåle en straf for regelbruddene, trådte Gianni Infantino ind på banen. Klubberne krævede at forhandle om et forlig direkte med toppen, og især den engelske topklub truede med lange juridiske kampe.

Uefa-lederne bukkede under. Generalsekretæren gik med til at kortslutte systemet – selv om han udadtil var en af de største fortalere for Financial Fair Play og de uafhængige organer.

I stedet holdt Infantino personligt flere »hemmelige« møder i blandt andet London og Paris, sendte en række e-mails og snakkede i det skjulte om mulige forlig med topfolk fra klubberne i løbet af foråret 2014, viser dokumenter fra Football Leaks. Han var personligt med til at undergrave reglerne.

For eksempel skrev han sent om aftenen 2. maj en direkte mail til Manchester City’s formand, Khaldoon Al-Mubarak fra Abu Dhabi. Indholdet var en oversigt på en side over »et muligt forlig«, som »selvfølgelig« kun var mellem »os«, som Infantino understregede det, før han rundede af:

»Jeg vil gerne takke dig for din tillid, og du ved, at du også kan stole på mig«.

Gianni Infantino hjalp i kulissen storklubber ud af penible sager om at have brudt Uefa's økonomiske regler - selv om han var organisationens generalsekretær og nu er præsident for Fifa. Foto: Yuri Kadobnov

På et hemmeligt møde i Paris med klubben fra samme by lavede Infantino en anden kontroversiel aftale. At dømme ud fra fortrolige dokumenter insisterede han på at reducere værdien af aftalen med QTA til 100 millioner euro – stadig meget mere end den vurderede værdi.

Men samtidig accepterede Uefa-generalsekretæren, at klubben kunne kompensere for den devaluerede kontrakt med nye sponsorater. Og størstedelen af de nye indtægter måtte gerne komme fra andre Qatar-selskaber. Grønt lys til finansiel doping.

Efterforsker sagde op

I sidste ende fik begge klubber en bøde på 20 millioner euro. Et greb i lommen for ejerne. For dem var det vigtigste at undgå karantæne fra de europæiske turneringer, som ellers har ramt andre og mindre klubber som Galatasaray og Røde Stjerne Beograd for at overtræde reglerne om Financial Fair Play (FFP).

Men hvorfor viste Gianni Infantino sådan en imødekommenhed over for de to store fodboldforretninger, når de mindre ikke har fået samme service? I et internt Uefa-dokument fra foråret 2014 lød ræsonnementet:

»Det er rimeligt at spørge, hvad vi virkelig vil opnå med FFP-regimet. Skulle vi risikere, at Uefa Champions League, der er den største og mest prestigefulde klubturnering i fodbold, blev frarøvet nogle af de største klubber (og bedste spillere i verden)?«.

»Det virker rimeligt at forsøge at finde løsninger, der ikke har negativ effekt på Champions Leagues kvalitet og status«.

Hverken Gianni Infantino, Uefa eller Fifa har – trods talrige spørgsmål – kommenteret den nuværende fodboldpræsidents specifikke rolle i forligene med PSG og Manchester City. Uefa skriver dog, at »intet system er perfekt, men overordnet set har FFP i stadig større grad beskyttet europæisk fodbold mod finansielle problemer«.

Trods talrige spørgsmål ønsker Manchester City ikke at kommentere de nye oplysninger, men mener, at »forsøget på at skade klubbens rygte er organiseret og tydeligt«, som det lyder i et generelt skriftligt svar til medienetværket. I PSG siger direktør Jean-Claude Blanc, at klubbens forhold til Financial Fair Play har været »eksemplarisk«.

En central person i de to storklubbers sager mente dog noget andet. Uefa’s uafhængige hovedefterforsker, den skotske økonomiekspert Brian Quinn, nægtede i maj 2014 at underskrive forligene og sagde op i protest.

»Jeg har truffet denne beslutning, da det under mødet blev klart, at min opfattelse af den rette fremgangsmåde (...) var meget anderledes«, forklarede Brian Quinn.

Siden dengang i 2014 er fodboldens forbrug kun eskaleret ud af kontrol. Bedst eksemplificeret af Paris Saint-Germain, der de seneste år har brugt over 3 milliarder kroner på at købe angriberne Neymar og Kylian Mbappé i verdens to dyreste handler.