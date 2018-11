Lækket dokument vækker storklubbers trussel om kup mod europæisk fodbold til live

Sent ud på nattetimerne modtog Real Madrid en kortfattet mail. Det var 22. oktober i år, og umiddelbart lød budskabet til at være uskyldigt:





»God morgen. Jeg sender dig her et dokument, som jeg gerne vil gennemgå med præsidenten. Knus«.

Men indholdet var eksplosivt.

Det vedhæftede dokument til Real Madrid-præsident Florentino Pérez skitserede et scenarium, der kan udgøre den største revolution af europæisk fodbold i nyere tid. Det kan i endnu højere grad end hidtil samle magt og penge om Europas allerstørste klubber – mens mindre hold som de danske vil se sig selv halse stadig længere efter det fine selskab og pludselig må nøjes med at drømme om kassekampe mod Juventus, FC Barcelona, Liverpool samt 13 andre klassehold.

Dokumentet kom fra det Madrid-baserede firma Key Capital Partners, der rådgiver selskaber om enorme projekter. Og det skitserede i sandhed et enormt projekt. Det var uklart, hvem der stod bag, men Key Capital Partners havde haft opgaver for Real Madrid gennem mange år – og visionerne var tydelige:

»Grundlæggerne er nået til enighed om at skabe en europæisk fodboldturnering under navnet ’European Super League’, som skal finde sted hver sæson i en indledende periode på 20 år, startende i 2021/22«, lød et af de første punkter i det 13 sider lange dokument, der bar navnet ’udkast til en aftale for de 16’.

Det havde endnu ingen underskrifter, men der stod, at »denne bindende rammeaftale er lavet i Madrid den [...] november 2018«. Så den præcise dato for klubbernes signaturer stod åben.

I alt var 16 af Europas største fodboldforretninger nævnt – 11 af dem som ’grundlæggere’, 5 af dem som ’begyndende gæster’. Det var nogle af de allerstørste klubber som Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Bayern München og Juventus, og det hele skulle foregå i absolut hemmelighed.

Det opridsede mål: »At maksimere antallet af kampe mellem europæiske topklubber og dermed maksimere den globale rækkevidde, tv-publikum og kommercialisering«.

Hvis det skulle gå som skitseret i dokumentet til Florentino Pérez, vil det fra 2021 være slut med Champions League, som fodboldpublikummet kender det i dag. Væk vil de største klubber være. Og væk med dem vil enorme mængder penge formentlig forsvinde. Tilbage vil FC København og resten af Superligaen samt andre mindre ligaer i Europa stå med minder om dengang, de kunne kæmpe for rigtig gode præmiepenge og indimellem få opgør mod nogle af de største.

I det skjulte har en gruppe af Europas største klubber arbejdet intenst med at stable en Super League på benene, viser dokumenter, som whistleblowerplatformen Football Leaks har gjort tilgængelige for tyske Der Spiegel og nyhedsmagasinets partnere i European Investigative Collaborations. Herunder Politiken.

Football Leaks Det beskidte spil Historiens største lækage på mere end 70 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og mails afslører skyggesiden af 'verdens smukkeste spil'. Dokumenterne viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet.

Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og de 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations: Mediapart (Frankrig), L’Espresso (Italien), Expresso (Portugal), Reuters (Storbritannien), RCIJ/TBS (Sortehavslandene), Le Soir (Belgien), NRC (Holland), Nacional (Kroatien), VG (Norge), NDR (Tyskland), Premieres Lignes (Frankrig), De Standard (Belgien), Tamedia (Schweiz).

Politiken har blandt andet gennem Football Leaks tidligere været med til at afsløre, at Cristiano Ronaldo har gjort brug af skattely, at Michael Laudrups agent tjente en skjult formue i Swansea, at Søren Lerby brugte kontroversielle klausuler som agent, og at en skatte/momsfinte er udbredt i dansk topfodbold. Vis mere

Og dokumenterne afslører, at fodboldflagskibene har brugt truslen om at gå egne veje til at presse flere penge ud af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Mere til de rigeste, mindre til de fattigste.

Den omvendte Robin Hood

Timingen i mailen til Real Madrid er pudsig. Den kommer, bedst som interessenterne i europæisk fodbold – klubberne, ligaerne, Uefa – diskuterer, hvordan de internationale turneringer i Europa skal se ud fra 2021 til 2024. Hvordan de mange milliarder kroner fra sponsorer og salg af tv-rettigheder skal fordeles.

Claus Thomsen er direktør for de danske klubbers organisation, Divisionsforeningen, og næstformand i European Leagues, en sammenslutning af cirka 35 europæiske ligaer. Et af hans hovedbudskaber i debatten om Europas fodboldfremtid er klart: Mere solidaritet.

I stedet for at koncentrere alt for mange af pengene om de største hold i Champions League skal der relativt set gå flere penge til de mindre klubber og til deltagerne i Europa League og en tredje europæisk turnering, der formentlig er på vej. Og der skal gå en meget større andel end hidtil til de klubber, der slet ikke kvalificerer sig til at spille i Europa. Alt sammen skal det mindske hullerne mellem de bedste og næstbedste, de sportslige og økonomiske forskelle.

Lederne i Uefa holder møde i begyndelsen af december, men står det til European Leagues, lægger de sig ikke fast på noget der.

»Vores budskab er at trække vejret og lave en ordentlig analyse først. Men jeg håber, at Uefa, forbundene og også de store klubber tager ansvaret på sig for at udvikle den europæiske klubfodbold på en måde, som er holdbar på længere sigt«, siger Claus Thomsen.

Selv om European Leagues nyder støtte fra alle medlemmer – inklusive store Premier League, La Liga, Bundesligaen og Serie A – til de fleste forslag, ved Claus Thomsen godt, at det kan blive en svær kamp. I 2016 gik det lige modsat.

For årene 2018-21 fik de fire største ligaer fra England, Spanien, Tyskland og Italien mere direkte adgang til prestigetunge Champions League, mens pengene til de mest traditionsrige klubber også voksede. Til gengæld blev andelen til de svagere i fodboldsystemet mindre. En omvendt Robin Hood i kampen om at fordele mere end 20 milliarder kroner om året.

Da Uefa annoncerede det 26. august 2016, ringede alarmklokkerne i European Leagues. Som det lød i et lækket internt dokument fra organisationen:

»Det vil eksponentielt øge det finansielle og sportslige hul mellem de største klubber i Europa og alle de andre (...) Det er skadeligt for langt størstedelen af klubber, nationale forbund og ligaer«.

»Det er resultatet af det pres og den trussel, som topklubberne har lagt«.

Men hverken Claus Thomsen eller hans kolleger i European Leagues anede formentlig, hvor præcist de ord ramte. Via Football Leaks er det muligt at fortælle historien om, hvordan en hemmelig gruppe europæiske topklubber havde fremskredne planer om at skabe en privat liga og lagde maksimalt pres på Uefa.

Natte-mailen til Real Madrid-præsident Florentino Pérez er altså ikke første gang, at ideen om en ’European Super League’ dukker op kort før forhandlingerne om penge og magt i Europas klubfodbold. Og heller ikke første gang, at det spanske hovedstadshold spiller en hovedrolle.

Den entreprenante amerikaner

En decemberdag i 2015 modtog to Real Madrid-ledere en interessant e-mail:

»Er det muligt at bruge jeres bærbare computere til at præsentere det her på mødet denne morgen? Tak, Charlie«, lød beskeden, som havde et »strengt privat og fortroligt« dokument vedhæftet – et udkast til en europæisk superliga.

Den runde, skaldede mand med de markante mørke brillestel var en kendt figur i de europæiske topklubber. Navnlig i deres vip-lounger. Han sugede straks opmærksomhed til sig, og stjernetræneren José Mourinho gav ham kælenavnet ’Mr. Zero Mistakes’.

Derfor var der også grund til at lytte, da Charlie Stillitano sendte en e-mail til Real Madrid i december 2015. Hans udkast til en europæisk superliga var vidtløftigt. I den lækkede præsentation foreslog han, at 17 hold fra de fem største lande og et enkelt fra enten Portugal, Rusland, Holland eller Tyrkiet skulle forme en helt ny turnering fra 2018. Droppe deres hjemlige ligaer, spille 34 runder over sæsonen og runde af med et slutspil. Tirsdage, onsdage og lørdage som kampdage.

På det tidspunkt var tankerne om en europæisk superliga egentlig ikke nye. De havde jævnligt været luftet de seneste årtier, blandt andet af Florentino Pérez, men ingen af ideerne var helt som Charlie Stillitanos. Hverken lige så omfangsrige eller bare rige.

I sin præsentation fremlagde amerikaneren, at hver af klubberne kunne regne med årlige indtægter på »500 millioner euro plus«. Til sammenligning fik vinderen af Champions League i 2016 omkring 60 millioner euro – cirka 450 millioner kroner – fra Uefa. Stillitano forventede, at klubberne kunne tredoble deres indtægter ved at spille i sådan en superliga.

Og i Real Madrid lyttede de:

»Dette dokument skal analyseres«, skrev en af klubbens øverste ledere til sin højre hånd 30. januar 2016 og vedhæftede en af Stillitanos præsentationer om en Super League.

Det hemmelige selskab

Samtidig valgte den spanske storklub at gøre noget ret usædvanligt i fodboldens konkurrencedrevne og egocentrerede verden. Men det var også nødvendigt.

Alene var Real Madrid trods alt for svag, og spanierne dannede derfor en hemmelig arbejdsgruppe med seks andre af Europas mest traditionsrige klubber: Bayern München, Juventus, FC Barcelona, Manchester United, Arsenal og AC Milan. Derfra begyndte det alvorlige arbejde.

»Vi har en interessant sag, vi gerne vil have jer til at se nærmere på«, skrev Bayern Münchens juridiske chef, Michael Gerlinger, til et internationalt advokatfirma i begyndelsen af februar og rejste en række potentielt revolutionerende spørgsmål:

Var det muligt for storklubber at trække sig ud af nationale ligaer? Var det absolut nødvendigt at give sine spillere lov til at spille for deres landshold i fremtiden? Kunne klubberne i en europæisk superliga blive holdt ansvarlige for tab af indtægter i Uefa? Kunne spillerne få annulleret deres kontrakter, hvis klubben skiftede til en privat fodboldliga?

For de fleste var det vel blasfemiske tanker, at klubber skulle vende ryggen til det fællesskab, der havde været med til at gøre dem store. Og mange havde vel opgivet så utopisk et projekt på forhånd.

Men 2016 var et særligt år i europæisk fodbold. Både Uefa og Fifa var uden deres valgte ledere, da Michel Platini såvel som Sepp Blatter var udelukkede på grund af mistænkelige pengeoverførsler og mistanker om korruption. Der var et vakuum, som måske kunne give muligheder for at presse ting igennem.

På den sidste dag i marts holdt lederne af de syv klubber i det hemmelige selskab et møde. Da havde de allerede lært flere vigtige lektier.

For det første skulle de være diskrete. Tidligere på året havde Charlie Stillitano holdt møde med de fem største engelske fodboldforretninger på et luksushotel i London – men det havde medierne opsnappet, og paparazzi-fotografer frøs billeder af mødedeltagerne ind i evigheden. Godt nok var der ikke sluppet de store detaljer ud fra træffet, men det var nok til, at de syv klubledere var forsigtige sidst i marts. De holdt mødet på et anonymt hotel i Zürich, Schweiz, og reserverede konferencelokaler i navn af et rejseselskab.

For det andet var de blevet klogere på de juridiske muligheder. Det ville give visse udfordringer at bryde ud af de nationale ligaer, var advokaterne nået frem til, men det var ikke umuligt. Præsentationen på det anonyme hotel bar navnet: ’A Super League Scenario for Top European Football’. Lederne diskuterede, om sådan en liga skulle være »åben, semi-åben eller lukket«. Og til sidst kom det store spørgsmål: Skulle der ske en »revolution« eller »evolution« – revolution eller udvikling?

For at gennemføre den store pakke var der brug for »en tidsramme og parametre for at bryde ud af ligaer og nationale forbund«. Der var behov for en kommunikationsplan, markedsføringsstrategi og et selskab til at drive den nye turnering. Men klubberne ville også undersøge, hvad der skulle til for bare at ’udvikle’ sig i regi af Uefa og de nationale ligaer.

Fra da af nedsatte de syv store klubber et lille udvalg, der skulle forhandle med det europæiske forbund.

Uefa’s knæfald

I starten forsøgte Uefa at kæmpe imod.

»Ikke en eneste af vores forventninger blev mødt«, skrev topcheferne fra Juventus og Bayern München i et vredt fællesbrev efter at have holdt et møde med Uefa-ledere i begyndelsen af maj 2016 i Budapest.

De understregede, at behovet for at udvikle de europæiske turneringer ikke var »en mulighed« – det var »en nødvendighed«. Klubberne arbejdede videre med mulige formater, forretningsmodeller og fordelingsnøgler for en ’Super League’, men det virkede, som om de indså, at der var brug for mere tid. Mere planlægning.

I de næste måneder gik Uefa også ind i en dybere dialog med det hemmelige selskab og strittede mindre imod end i starten. Der var uformelle snakke, der var et såkaldt ’håndtryksmøde’, der var rejser til forbundets hovedkvarter i Nyon, Schweiz.

En augustdag præsenterede Uefa endelig den nye model for de europæiske turneringer i 2018-21. Den tilgodeså de største klubber i hidtil uset grad. Og den ramte de mindre, som dem fra Danmark.

»Det er en stor fejl af Uefa, og vi modsætter os dette«, skrev svenske Lars-Christer Olsson, formand for European Leagues, til sine kolleger i de andre europæiske ligaer. Han så det nye fælles selskab mellem Uefa og klubberne som »et første skridt mod en privat superliga i Europa«.

Klubber benægter kendskab

Måske ser han det hele gentage sig nu.

I hvert fald indikerer dokumentet sendt til Real Madrid 22. oktober i år, at drømmen om en europæisk superliga stadig lever. Men er det i hovedet på en driftig mand som Charlie Stillitano? Eller har den spanske klub allerede diskuteret projektet med de 15 andre oplistede fodboldforretninger?

Michael Gerlinger fra Bayern München erkender, at han undersøgte muligheden for at bryde ud af Bundesligaen, fordi de store klubber måtte være forberedte på »alle muligheder«. Ingen var dog helt seriøse om ideen, siger han, og det var hurtigt »helt af bordet«. Arbejdet med at skabe en superliga var imidlertid helt reelt.

Men konfronteret med det nye aftaleudkast i Real Madrids varetægt siger Gerlinger, at »hverken eksistensen eller indholdet« er kendt for Bayern München. Han siger dog også, at den tyske storklub »ikke kommenterer fortrolige samtaler«.

I Dortmund afviser direktør Hans-Joachim Watzke at kommentere det konkrete dokument, men det »er klart«, at der er diskussioner om en europæisk superliga, siger han: »Og jeg tror også, at nogle af Europas største klubber arbejder på det«.

Også Paris Saint-Germain afviser at kende til det nye dokument, mens Real Madrid og firmaet Key Capital Partners ikke har besvaret de tilsendte spørgsmål.



Det er ellers dem, madrilenerne, der ligger inde med udkastet – og det er fuldt af præcise detaljer. For eksempel skitserer teksten, at der skal være et indledende gruppespil og siden knockoutkampe om titlen. Der skal være mulighed for at etablere en anden division, men uden at de 11 grundlæggere kan rykke ned, det må de 5 gæster eventuelt kæmpe om. Og der skal stiftes et selskab i Spanien, som skal markedsføre, organisere og eksekvere ’European Super League’.

Dokumentet viser også fordelingen af de 11 grundlæggeres ejerskab: Real Madrid – 18,77 procent. FC Barcelona – 17,61 procent. Manchester United – 12,58 procent. Bayern München – 8,29 procent. Chelsea – 8,19 procent. Og så videre.

Blandt de mange detaljer er der især ét ord, én organisation, der glimrer ved sit fravær: Uefa.

jeppe.l.brock@pol.dk