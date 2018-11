Præsidentens dobbeltspil: Telefonsamtale med Donald Trump

Tirsdag 21. februar 2017 venter præsidenten for fodboldforbundet Fifa, Gianni Infantino, på en telefonsamtale med den nye amerikanske præsident, Donald Trump.



Sagen er så følsom, at Fifa’s amerikanske PR-bureau, Teneo, har mailet Infantino en drejebog for samtalen, der sågar omfatter den korrekte tiltaleform.

»Præsidenten skal tiltales ’Mr. President’ eller ’President Trump’«.

Det vil være godt at begynde med en kompliment: »Jeg beundrer Deres fokus og den energi, som De har udvist i de første uger af Deres embedsperiode«.

Derefter kommer overgangen til det egentlige emne: »Jeg vil gerne benytte lejligheden til at fortælle Dem, at efter min mening som Fifa-præsident er USA det bedst egnede sted at afholde det næste disponible Fifa-verdensmesterskab ­– i 2026«.

I en anden mail til Infantino skriver en medarbejder fra PR-bureauet to uger senere, at han lige har talt med Trumps vicestabschef. Han presser på for at få Fifa til at understrege over for Trump-regeringen, at Fifa vil »pushe USA som foretrukken værtsnation« for VM i 2026.

Regler kræver fair og gennemskuelig proces

Ifølge Fifa’s egne regler skal tildelingen af VM foregå på en »fair og gennemskuelig« måde. Som mulige værtsnationer i 2026 har de tre lande USA, Canada og Mexico meldt sig sammen, og eneste anden kandidat er Marokko.

Det nordamerikanske kandidatur virker på papiret overlegent, men udadtil udtrykker Infantino ingen præferencer. Uanset hvad de 211 stemmeberettigede medlemmer ville beslutte på Fifa’s kongres 13. juni 2018, var det noget, som Fifa kunne leve med.



Internt i organisationen forholder det sig dog anderledes. Mailkorrespondancen fra PR-bureauet viser, at den foretrukne kandidat blev kurtiseret bag kulisserne i over et år før afstemningen. Gianni Infantino er som minimum informeret om det. Spørgsmålet er derfor, hvor »fair og gennemskuelig« tildelingen af verdens mest populære sportsbegivenhed til USA, Mexico og Canada egentlig var.

Mailkorrespondancen illustrerer den første regel i Giannis spil: Du har brug for to ansigter. Et udadtil og et indadtil.

Som svar på overstående spørgsmål skriver Fifa, at tildelingsprocessen nok vil gå over i sportshistorien »som den mest fair og mest gennemskuelige af sin art« nogensinde. Ifølge Fifa er det helt normalt, at Fifa-præsidenten har kontakt til regeringschefer, også fra kandidatlande. Den eneste gang, at Infantino har mødt Donald Trump for at tale om VM 2026, var 28. august 2018 og dermed efter tildelingen.

Fifa har ikke haft nogen kommentarer til spørgsmålet om telefonsamtaler mellem Infantino og Trump-regeringen inden tildelingen og kommenterer heller ikke det konkrete indhold i de to mails.

Fire milliarder fans giver pondus

Trump-mailkorrespondancen er en lille del af de omfangsrige datamængder, som magasinet Der Spiegel har fået fra onlineplatformen Football Leaks og delt med journalistnetværket European Investigative Collaborations (EIC).

Researchdesken fra Tamedia og Das Magazin i Schweiz har deltaget i gennemgangen af den enorme datamængde.

Materialet består af hemmeligheder fra klubber, forbund og spillerformidlere – 70 millioner dokumenter, der fylder 3,4 terabyte.

Blandt dem findes også data fra Fifa’s absolutte inderkreds, som Gianni Infantino og hans nærmeste folk ikke ønsker slipper ud til offentligheden: mails, notater, kontrakter og referater. Derudover har journalistteamet i sin research interviewet en halv snes eksperter og insidere, heriblandt mangeårige Fifa-medarbejdere.

Foto: Evan Vucci/AP Præsidenten besøger præsidenten i Det Ovale Værelse - og har overskud til at tjekke sin mobiltelefon.

Som præsident kontrollerer Infantino et apparat, der for længst er vokset langt ud over sportens grænser. Hvordan var seertallene for VM i Rusland? »Flere end fire milliarder seere«, fortalte Infantino Donald Trump under sit besøg i Det Hvide Hus.

Disse fire milliarder fodboldfans giver Infantino adgang til næsten alle magthavere på alle kontinenter.