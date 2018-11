Risiko for fusk: Vejle skjuler agenters rolle i spillerhandler

Det satte Politiken fokus på i går, hvor det blev afsløret, at Vejle siden sommeren 2016 har hentet 11 spillere fra Patrick Mörks netværk af »forretningspartnere«, som Zolotko og Chang altså også selv ser ud til at være en del af. Samtidig kom det frem, at kineseren har haft en plan om at udnytte Vejle i en mystisk spillerhandel med en kinesisk forsvarer og Manchester City, der skulle indbringe ham mere end to millioner kroner.

Det vakte kritik fra flere iagttagere, og for dem at se styrker det kun billedet af lyssky arbejde i den danske traditionsklub, når agenters medvirken så konsekvent bliver holdt skjult i de officielle kontrakter. Også i handler med spillere fra Peru, Brasilien og Sierra Leone ser Vejle ud til at have oplyst forkert, ligesom det er tilfældet med kinesere – blandt andet Hu Ruibao, som Lucas Chang repræsenterede ifølge dokumenter fra Football Leaks.

»Selv om en agent formelt set ikke medvirker i en handel, vil han som regel stadig få noget for det, når han reelt set er involveret. Men sådan en transaktion bliver helt usynlig for enhver regulator«, siger den anerkendte forsker Antoine Duval, leder af Asser Institutes center for international sportsret i Holland.

»Betaler klubben agenten under bordet, er betalingen en tjeneste en anden gang, kommer pengene fra et selskab, der ikke er formelt knyttet til klubben? Der er mange måde at gøre det på«, siger han.

Intet svar fra Vejle

Også Spillerforeningen er kritisk, fordi spilleren mister kontrol med, hvilken aftale agenten og klubben rent faktisk indgår, når det er holdt skjult i kontrakterne.

Politiken har i flere omgange tidligere beskrevet, hvordan andre danske storklubber har oplyst forkert om agenters medvirken. I efteråret 2017 førte det til, at DBU strammede reglerne på området – blandt andet for lettere at kunne rejse disciplinærsager, der kan føre til bøder. Men fodboldforbundet har ikke ønsket at kommentere oplysningerne om Vejle »på nuværende tidspunkt«.