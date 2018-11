Præsidentens dobbeltspil: Økonomisk doping på otte milliarder

På Stade de France i Paris 19. april 2014 bliver pokalfinalen mellem Paris Saint-Germain og Olympique Lyonnais fløjtet i gang inden længe. På tilskuerrækkerne glæder fansene sig til at se to af de allerstørste stjerner, Zlatan Ibrahimovic og Edinson Cavani, i aktion. I kulisserne udspiller sig sidste akt i et drama, som vil få kolossal indflydelse på fodboldverdenen i årevis. Hovedrollen spilles af: Gianni Infantino.



På det tidspunkt er han stadig generalsekretær i Uefa, sammenslutningen af de europæiske fodboldforbund. Takket være Football Leaks kommer også Infantinos sager fra den periode frem i lyset – og de vil præge billedet af ham i tid og evighed.

Så også denne dag gør Infantino brug af sin kendte strategi: Man har brug for to ansigter, et indadtil og et udadtil.

I det skjulte indgår han en aftale med Paris Saint-Germain. Han går uden om Uefa’s egne efterforskere og giver grønt lys til, at klubben kan få en saltvandsindsprøjtning fra Qatar på flere hundrede millioner dollars.

Hermed begår Infantino dog løftebrud.

Løfte om streng kurs

Han har som generalsekretær i Uefa i årevis lovet at stå i spidsen for en streng kurs over for såkaldt økonomisk doping og sagt, at den ødelagde fodbolden. Økonomisk doping er gået hen og blevet et af de vigtigste begreber i moderne fodbold. Hvad dækker det så over?

Ikke at klubberne bliver ’dopet’ med EPO. Det gør de derimod med pengestrømme og økonomiske saltvandsindsprøjtninger, som fungerer således, at en klub for eksempel sælger reklameplads på klubtrøjen til en pris, der langt overstiger den egentlige værdi af reklamen. På den måde får klubben penge, som den egentlig slet ikke har gjort sig fortjent til, hvilket er unfair i forhold til alle de andre klubber, som ikke får samme økonomiske saltvandsindsprøjtninger.

Den russiske oligark Roman Abramovitj var formodentlig den første, som foretog sig den slags, da han i 2003 købte den engelske klub Chelsea. Siden dannede det mode at lade milliardbeløb tilflyde europæiske klubber. Oligarker, sheiker og hele oliestater som Abu Dhabi eller Qatar overtog på den måde klubber som Manchester City, AS Monaco og altså også Paris Saint-Germain.

Hvilke konsekvenser har økonomisk doping så?

Klubberne bruger pengestrømmene til at samle hold bestående af lutter stjernespillere, og de pludseligt indkomne summer får også transfersummerne til at stige. Klubber uden udenlandske investorer kan ikke længere konkurrere og ender med at gældsætte sig.

I 2012 advarer Infantino mod fænomenet i avisen NZZ: »Der opstår en form for spiral. Hvis du har en Messi, må jeg have en Ronaldo. For jeg skal være større end dig«.

Fra 2010 har Uefa pålagt klubberne et regelsæt for økonomisk fairplay. Reglerne skal først og fremmest sikre, at klubberne ikke gældsætter sig for meget. Denne målsætning bliver i mellemtiden fremhævet både i Uefa’s og Fifa’s tilkendegivelser til pressen. For det andet forbyder reglerne, at klubejere at pumpe milliardbeløb ind i klubberne via oppustede sponsoraftaler og reklamer.

I maj 2011 udtaler Infantino til hjemmesiden Goal.com:

»De tider er forbi, hvor en sugardaddy kunne lægge hundredvis af millioner i klubkasserne«.

Og man var angiveligt også klar til at lægge sig ud med storklubberne.

»Hvis de forbryder sig mod regelsættet, vil de blive straffet hårdt«.

Men hvilken grund har disse mæcener overhovedet til at proppe milliardbeløb i klubklasserne?

Politisk skaktræk af qatarerne

For mange var det en hobby, for andre en investering. Da qatarerne i 2011 overtog Paris Saint-Germain, var det nærmere et politisk skaktræk: Ørkenstaten er et af verdens rigeste lande, men den er også afhængig af de olieforekomster, som før eller siden vil tørre ud, og føler sig truet af sin nabo, Saudi-Arabien. Qatar stræber efter politisk og økonomisk magt, men også efter opmærksomhed. Og den hurtigste vej til alle tre ting går for dem at se gennem sporten.

Landet vil »opnå anerkendelse på den internationale scene«, lyder det i en hidtil hemmeligholdt aftale mellem PSG og qatarerne. Det lykkedes at opnå værtskabet for VM 2022, og opkøbet af PSG skulle været en del af landets ’plan’ for at blive en sportsmagt. Af et andet lækket dokument fremgår det, at PSG inden 2017 skulle blive »en af Europas top-5-klubber«. Og for at nå det mål skulle man »hurtigst muligt« indkøbe de fornødne spillere til et »Champions League-hold«.

I løbet af årene skal der til disse formål være tilflydt over en milliard euro til klubben, først og fremmest til indkøb af spillere. Med så store summer i omløb ender prisen med ikke at spille nogen rolle. Men af dokumenterne fremgår det også, hvor planen kan løbe ind i problemer: I den stramme Financial Fair Play-politik, som Infantino satser så hårdt på.

Financial Fair Play siger klart og tydeligt, at en klubejer som Qatar ikke bare må pumpe penge i en klub uden at få modydelser, heller ikke ad omveje. I august 2012 dukker der så en overraskende og mærkværdig reklameaftale op mellem PSG og Qatars turistbureau. Ifølge aftalen forpligter qatarerne sig i en femårs periode til at overføre gennemsnitligt 1,6 milliarder kroner årligt til den parisiske klub, altså alt i alt i omegnen af otte milliarder kroner. Aftalen skal sågar gælde med tilbagevirkende kraft, idet den også medregner sæsonen 2011/2012, selv om kontrakten stadig ikke lå klar på det tidspunkt.

Og hvilken form for modydelse tilbyder PSG så Qatar?

Ikke det store, i hvert fald hverken reklamer på spilledragten eller bannerreklamer på stadion. Klubben skal blot sørge for nogle ikke nærmere definerede ’reklameaktiviteter’ og love Qatar, at dets navn vil blive anvendt.

Det er vanskeligt at forestille sig en klarere overtrædelse af Financial Fair Play-reglerne – og det ved qatarerne udmærket godt. Football Leaks viser, hvordan ledelsen i PSG drøfter alle mulige forsvarsstrategier i det tilfælde, at Uefa skulle vælge sætte ind over for aftalen. Hvilket Uefa da også gør.

PSG overvåget i årevis

I Uefa har et særligt udvalg ansvar for at efterforske overtrædelser af regelsættet for Financial Fair Play. I det har man siden 2013 holdt øje med PSG, og efterforskerne råder over et halvt dusin videnskabelige ekspertudtalelser, som skal bidrage til at fastslå, om den parisiske klub giver en fair modydelse for milliardbeløbet, eller om Qatar simpelthen udøver økonomisk doping.

Takket være de lækkede dokumenter er ekspertudtalelserne blevet offentliggjort. Og de rejser en sønderlemmende kritik: Takis Tridimas, der er et koryfæ inden for sager om konkurrencelovgivning, skriver i en 13 sider lang beretning, at det er »klart«, at de beløb, der takket være aftalen tilflyder PSG, »overskrider det, som reglerne i Financial Fair Play tillader«. Der er endda »særdeles stærke tegn på«, at aftalen ovenikøbet er »udfærdiget med særligt henblik på at omgå disse regler«. Eksperten Mark Hoskins fra det engelske advokatkontor Brick Court Chambers kommer frem til en lignende konklusion.

Så trykket på PSG vokser. Der bliver aftalt et topmøde mellem Gianni Infantino, Uefa-præsidenten Michel Platini og Nasser Al-Khelaifi, den qatarske ejer af PSG. Torsdag 27. februar mødes de i byen Nyon ved Genèvesøen. Ifølge iagttagere indleder Al-Khelaifi mødet ved at komme med trusler. Det kan utvivlsomt ikke være i Uefa’s interesse at lægge sig ud med staten Qatar, siger han.

Og hvordan reagerer Infantino?

Han ved, at aftalen mellem Qatar og PSG ikke stemmer overens med Financial Fair Play-reglerne. Han ved også, at de rapporter, der er kommet i hænderne på Uefa’s særlige undersøgelsesudvalg, alle er »fuldkommen uvildige«, hvilket han selv flere gange har understreget.

Fifa-præsidenten har egentlig slet ikke brug for at gribe ind selv. Men PSG-delegationen stiller krav om, at Platini og han sammen med den parisiske klub forhandler sig frem til en aftale, som siden skal overdrages til den undersøgelseskommission, som egentlig burde tage sig af sagen. Og så giver Infantino efter en første gang: Han begynder at forhandle. Og fra 10. marts 2014 begynder schweizeren regelmæssigt at føre hemmelige forhandlinger med PSG og Al-Khelaifi.

Udadtil fremstår han derimod som den hårde hund. Lige efter topmødet i Nyon træder Infantino frem foran medierne og fastslår, at Uefa vil overtage »styringen« og forsvare fodbolden mod »grådigheden« og visse klubbers »hensynsløse kontrakter«.

7.186 procent over maksimumgrænsen

I marts kommer så den tredje og allermest kritiske ekspertvurdering angående PSG’s aftale. Octacon, der er et anerkendt og verdensomspændende sportskonsulentbureau, dissekerer i en 116 sider lang analyse kontrakten mellem Qatar og PSG. I sammenligning med kontrakter fra otte storklubber som Real Madrid og Bayern München ligger den betaling, som qatarerne giver for tjenesteydelserne, 7.186 procent over ydelsens anslåede maksimumværdi: De modydelser, Qatar modtager fra PSG, er ikke gennemsnitligt 1,6 milliarder kroner værd årligt – men blot 20,7 millioner. Investeringen siges at være »helt igennem overdimensioneret«. Der er med andre ord i virkeligheden tale om et tilfælde af økonomisk doping.