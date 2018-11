Leicester-manager: Vigtigt at mindes ejer med fansene Lørdagens kamp mellem Leicester og Burnley var følelsesladet. Seance inden kamp var vigtig, mener Claude Puel.

Spillere, stab og fans fra Leicester tog lørdag en rørende afsked med den afdøde klubejer Vichai Srivaddhanaprabha før Premier League-kampen mod Burnley.

Srivaddhanaprabha og fire andre mistede for nylig livet i en helikopterulykke, og lørdagens hjemmekamp var klubbens første siden ulykken.

Dødsfaldene blev før kampen markeret med to minutters stilhed, mens samtlige tilskuere på det tætpakkede King Power Stadium holdt halstørklæder lavet specielt til lejligheden over hovederne og indhyllede tribunerne i hvidt.

»En speciel dag«

Det var vigtigt for både klubben og fansene at holde en mindehøjtidelighed inden kampen, mener Leicesters manager, Claude Puel.

»Det var selvfølgelig en speciel dag og en meget speciel kamp«, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Jeg tror, det var vigtigt for os at have denne her følelse af samhørighed med vores fans og ære vores klubejer. Og jeg vil gerne sige, at jeg er stolt at mine spillere, deres præstation og mentale tilstand i kampen«, lyder det fra Puel.

Inde på banen lykkedes det ikke Leicester at komme på tavlen. Og heller ikke gæsterne fra Burnley fandt vej til målet i kampen, der endte 0-0.

Tog afsked i Thailand

Men resultatet var heller ikke det eneste, der har fyldt i Leicester-spillernes hoveder den seneste tid, fortæller midtbanespiller Marc Albrighton.

Efter kampen mod Cardiff i sidste uge tog en del af spillerne og staben til Bangkok for at deltage i en begravelsesceremoni for klubejeren.

»Den seneste uge har været hård. Vi tog til Thailand og viste respekt for Vichai og hans familie. Det var noget, vi havde lyst til at gøre. Det er en svær tid for alle«, siger Albrighton ifølge BBC.

Leicester kan nu se frem til en landskampspause. Klubbens næste opgør er først om to uger. Holdet ligger nummer ti i Premier League.

ritzau