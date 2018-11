Real Madrid-stjerne blev taget for doping efter Champions League-triumf, men undgik straf

I første omgang var alt helt normalt:

Søndag 4. juni 2017 ankom en forseglet beholder til dopinglaboratoriet i østrigske Seibersdorf. Den bar koden 3324822. Hætteglasset kom fra Wales. Indhold: 110 milliliter urin, som en af Real Madrid-stjernerne havde afgivet lige efter Champions League-triumfen over Juventus dagen før. En rutinetest.

Men en måneds tid senere stod det klart, at dopingprøven ikke var så normal endda. Tværtimod. Onsdag 5. juli sendte laboratoriet en digital testrapport til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), og analysen af beholderens indhold viste et stof, der umiddelbart ikke skulle have været der: dexamethason.

Kortisonpræparatet bekæmper betændelser og smerter, det styrker opmærksomheden og evnen til at opfatte. Det kan udløse lykkefølelser og virke euforiserende. Og så er det på listen over forbudte substanser fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

For de medicinske eksperter i Uefa var det let at finde ud af, hvem den positive dopingtest stammede fra. De havde dokumenterne, der bragte navne og numre sammen, og formular 3324822 tilhørte en af de største profiler fra Champions League-finalen:

Sergio Ramos. Anfører for Real Madrid og Spanien, verdensmester, dobbelt europamester og netop kronet som konge af den største europæiske klubturnering for tredje gang.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og mails afslører skyggesiden af ’verdens smukkeste spil’. Dokumenterne viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet.

Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations. Vis mere

Fodboldstjernens dopingsag fremgår af dokumenterne fra whistleblowerplatformen Football Leaks, som Spiegel har fået overdraget og siden delt med 14 andre medier i regi af European Investigative Collaborations (EIC), herunder Politiken. Indtil nu har den ikke set offentlighedens lys. Men sammen med andre nye mystiske sager knyttet til Real Madrid rejser den spørgsmålet, om dopingreglerne er lige for alle?

I de seneste år har flere atleter fået hårde straffe for at have taget dexamethason. For positive prøver med netop det stof har en amerikansk cykelrytter fået karantæne i to år, en nigeriansk bokser i et år, den malaysiske badmintonstjerne, Lee Chong Wei, i otte måneder. Og i 2013 udelukkede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) en jamaicansk landsholdsspiller i måneder, mens hans daværende holdlæge røg ud af spillet i fire år.

Sådan gik det ikke Sergio Ramos.

Lægens fejl

To dage efter ankomsten af den digitale testrapport anmodede Uefa om den spanske forsvarsspillers forklaring. Ramos svarede 10. juli og tiltalte den ansatte i fodboldforbundet ved fornavn. Derudover var detaljerne få.

Hans svar fyldte bare fire linjer og var ganske simpel: Real Madrids holdlæge, skrev Sergio Ramos, havde behandlet ham dagen før finalen i Cardiff – alle andre detaljer ville fremgå af en vedhæftet ’medicinsk rapport’ udformet af lægen.

»Jeg håber, at det fuldt ud forklarer situationen«, skrev Sergio Ramos.

Reglerne for at bruge dexamethason er klart defineret af Wada. Under lægeligt opsyn er det tilladt at tage mellem konkurrencer eller kampe for at bekæmpe skader, men det kræver, at det i så fald bliver anført i en protokol ved en dopingkontrol. Hvis det ikke sker, og der samtidig er spor af stoffet i urinprøven, rejser det mistanke om medicinsk fusk.

Netop det var problemet for Sergio Ramos. I dopingformular 2234822 stod der ikke et ord om dexamethason i rubrik 3b, hvor der ellers skulle være angivet, hvilken medicin spilleren havde taget de seneste syv dage. Et alvorligt brud på reglerne.

I stedet stod der, at forsvarsprofilen havde fået et andet stof før finalen: celestone chronodose. Ifølge protokollen havde han fået injiceret 1,2 milliliter i venstre skulder og samme dosis i venstre knæ. Også det stof hører under gruppen af binyrebarkhormoner, modvirker betændelser – og er på Wada’s liste over forbudte medikamenter.

For Sergio Ramos havde en af Real Madris holdlæger skrevet under på formularen. Og efter den positive dopingprøve påtog han sig den komplette rolle som syndebuk. Han sendte sin rapport til Uefa søndag 9. juli, og det var én lang selverkendelse. Ramos var uskyldig, lød budskabet, det var lægen, der gjorde det.

Siden forsvarsspilleren led af »kronisk ubehag« i venstre knæ såvel som skulder, havde den medicinske ekspert givet to skud dexamethason dagen før Champions League-finalen, stod der i forklaringen. Men hvorfor havde han så skrevet noget andet i protokollen?

Det handlede om ’euforien’ lige efter at have vundet den europæiske titel, og det handlede om de »særlige omstændigheder, som dopingkontrollen fandt sted under«. Mere specifikt: Hans majestæt Juan Carlos, den tidligere konge af Spanien, havde vist Ramos sin respekt i testlokalet – det samme havde den spanske ministerpræsident, stod der i lægens rapport til Uefa.

I den glædelige forvirring havde han i hovedet sammenblandet to lignende stoffer, der var de samme kriterier for i forbindelse med en test. Det var »en menneskelig fejl«, skrev lægen, »og derfor forståelig«. Han forsøgte aldrig »at bryde antidopingreglerne«.

Uefa’s løftede pegefinger

Åbenbart faldt forklaringen i god jord hos Uefa. Forbundet konsulterede en ekspert, der vurderede, at to injektioner à 1,2 milliliter dexamethasone i grove træk svarede til den koncentration af stoffet, som urinprøven havde indeholdt. Sådan lød det i det endelige svar til Sergio Ramos.

Og Uefa købte forklaringen – det med euforien efter kampen, ekskongens besøg og statsoverhovedet. Det var »meget sandsynligt«, at spilleren og lægen havde begået en »administrativ fejl«, vurderede fodboldforbundet.

»Vi vil bede dig og din holdlæge om at være yderst påpasselige, når I udfylder dopingkontrolformularen i fremtiden, især når I angiver medicin«, sluttede brevet til Sergio Ramos.

Dermed lukkede Uefa sagen. Uden straf til spilleren, uden straf til lægen.

Hverken Sergio Ramos, Real Madrid eller holdlægen har kommenteret begivenhederne over for EIC, men Uefa svarer, at beslutningen var »i overensstemmelse med Wada-koden«.

I tilfældet Lee Chong Wei troede Det Internationale Badmintonforbund (BWF) også på, at den malaysiske ketsjerkæmper ikke havde haft til hensigt at snyde. At han nok havde indtaget stoffet via kontaminerede kapsler med anden medicin. Alligevel endte verdensstjernen altså med at få otte måneders karantæne.

Ingen dopingsager er imidlertid direkte sammenlignelige, for omstændighederne vil aldrig være de samme. Men siger sagen om Sergio Ramos alligevel noget om, hvorvidt dopingreglerne er lige for alle? I hvert fald er det ikke den eneste gang, at han og Real Madrid er sluppet billigt fra kritiske situationer.