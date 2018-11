Brandslukkerne kommer på hårdt arbejde i Premier League Rutinerede ledere bliver sat til at redde synkende skuder, og det er ikke en let opgave, så man lørdag.

Det var lørdag eftermiddag i engelsk fodbold, og en stribe af tidens mest eftertragtede navne i managerbranchen ledte deres storhold i Premier Leagues 13. runde. Men der var også en gruppe lidt aldrende eksperter i faget, som kom i aktion, og de havde mindst lige så store opgaver foran sig. De er nemlig ansat som en slags brandslukkere, når krisen kradser.

Chileneren Manuel Pellegrini, der i maj overtog managerposten i West Ham, skulle forsøge at skaffe point mod det suveræne tophold Manchester City, britiske Roy Hodgson var med Crystal Palace en tur på Old Trafford til møde med Manchester United, og nyudnævnte Claudio Ranieri fra Rom tog med Fulham imod Southampton.

Især Fulham og Crystal Palace har i et stykke tid været i desperat jagt på point, der kan sikre overlevelse i en meget lukrativ liga, og lørdagens resultater var positive for begge hold, selv om det kun var det ene, der skaffede en sejr.

På Craven Cottage skulle Ranieri skabe håb for Fulham-fans, da Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaards Southampton-hold kom på besøg, men starten blev ikke som ønsket, for Stuart Armstrong bragte tidligt gæsterne foran. Den træffer så Vestergaard fra bænken.

Den fysisk stærke serbiske Fulham-frontløber Aleksandar Mitrovic fik dog udlignet, og før pausen nåede den tyske lejesvend André Schürrle endda at score til 2-1, så pausen blev en puster fyldt med optimisme.

Den fik Armstrong dog igen givet et dyk, da han udlignede efter pausen. Op ad bakke igen for Ranieri & Co.

Men Fulham sloges videre, og Mitrovic tændte atter lys, da han bragte sit mandskab i spidsen 3-2. Den stilling holdt opgøret ud, og Claudio Ranieri fik alligevel en drømmestart i London-klubben.



Crystal Palace stod over for en svær opgave ude mod Manchester United-stjernerne, men 0-0-resultatet var en opmuntring for manager Roy Hodgson og hans spillere, selv om der stadig er lang vej til overlevelse i ligaen.

Det skal understreges, at Ranieri og Hodgson er i en yderst udsat position, da Fulham og Crystal Palace blot har henholdsvis 8 og 9 point. Fulham skal næste gang en tur til Stamford Bridge, mens Crystal Palace hjemme tager imod Burnley. I 14. runde bliver topkampene en klassiker i London og en klassiker i Liverpool, hvor Arsenal tager imod Tottenham, og Liverpool tager imod Everton.

Manchester Citys udfordring bliver Bournemouth hjemme på Etihad Stadium.

West Ham var på en ultimativ udfordring mod Manchester City, der trykkede på speederen fra start og var foran 2-0 efter knap tyve minutter på scoringer ved David Silva og Raheem Sterling. Leroy Sane øgede til 3-0, og så var det opgør reelt afgjort, uanset hvor mange gode planer, Manuel Pellegrini havde lagt før kampstart.

Sane øgede i anden halvlegs sidste minut til 4-0, og det er fortsat svært at se, hvem der skal hindre manager Pep Guardiolas mandskab i at tage endnu et mesterskab.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har dog uden tvivl en idé om, at det skal være hans hold, og Liverpool holdt lørdag også godt liv i topduellen med en 3-0-sejr ude over Watford. Målscorerne blev ikke uventet Mohamed Salah, Roberto Firmino og så under Trent Alexander-Arnold. En hændelse, der trak i den anden retning, var udvisning af Jordan Henderson efter to gule kort.