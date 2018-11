FC København og agent for svensk landsholdsspiller afsløret i skattefinte

Nordens største fodboldklub – FC København – har i sidste øjeblik ændret en kontrakt med det klare formål at få en eftertragtet spiller til at undgå skat. Det skete, da klubben hentede den svenske landsholdsspiller Per ’Pelle’ Nilsson, viser dokumenter fra whistleblowerplatformen Football Leaks.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og mails afslører skyggesiden af ’verdens smukkeste spil’. Dokumenterne viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet.

Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations. Vis mere

Politiken har tidligere beskrevet en agentfinte i dansk fodbold, og det er netop den, som sagen i FCK handler om. Ved formelt set at lade klubben hyre og aflønne spillerens agent kan spilleren spare skat af salæret, og på den måde kan klubben præsentere et mere lukrativt tilbud i kampen for at få spillerens underskrift. Samtidig kan klubben opnå en momsfordel.

De seneste tre år er det sket flere end 100 gange, at klubber fra Superligaen har hyret spillernes normale repræsentanter, så statskassen potentielt er gået glip af millioner af kroner. Men nu skal finten stoppe, lyder det fra Skattestyrelsen, der ikke kan udtale sig om konkrete sager:

»Det er en problemstilling, vi kender til, og som vi i den kommende tid vil kigge nærmere på. I første omgang betyder det, at vi vil gennemføre enkelte, målrettede kontroller, som skal danne grundlag for en videre indsats, der kan inkludere både vejledning og yderligere kontrol«, siger underdirektør Kim Tolstrup.

Er der en måde, hvor mindst halvdelen af skatten ikke skal betales? Daniel Delonga, spilleragent, i mail til FCK

Sagen om FCK stammer fra 2014, og det er første gang, at dokumenter giver et indblik i, hvordan spilleragenter pludselig kan havne på klubsiden. De lækkede oplysninger fra Football Leaks tegner et billede af, at det tyske agentur Spielerrat reelt arbejdede for den svenske landsholdsspiller Per ’Pelle’ Nilsson, da han i 2014 skiftede til den danske klub. De lækkede mails viser, at Spielerrat specifikt bad om blive ansat af FCK for at undgå skat.



FCK og agent afviser fusk

Da klubsekretær Daniel Rommedahl om formiddagen 21. maj sendte agenturet det første udkast til en kontrakt, noterede han, at tyske Daniel Delonga fra Spielerrat havde arbejdet som »agent for spilleren«.

Men det ville svenskerens repræsentant ændre. Spielerrat havde aftalt at dele salæret med Per Nilssons tidligere agent, Jan Olsson, som umiddelbart kun spillede en passiv rolle i skiftet. Men Delonga foreslog at skrive ham ind i papirerne:



»Er der en måde, hvor mindst halvdelen af skatten ikke skal betales? (...) Jeg vil foreslå følgende: Spielerrat kunne arbejde som agent for klubben, Jan Olsson som agent for spilleren, begge med et agentsalær på 5 procent. Ideelt set vil Per så kun skulle betale skat af Jan Olssons salær«, skrev Delonga som en af 13 kommentarer til FCK’s udkast – alle på vegne af spilleren.

Til det svarede Rommedahl 22. maj:

»OK. Per vil kun blive beskattet af spilleragentens salær«.

Dagen efter underskrev parterne kontrakten – med Spielerrat som »agent for klubben«.

Siden til venstre er fra et kontraktudkast 21. maj 2014 og viser, hvordan FC København først opfattede agentforholdene, da klubben hentede Per Nilsson. Siden til højre er fra 23. maj 2014 og viser slutresultatet, efter at agenturet foreslog at stå på klubsiden i stedet for at spare spilleren skat.

Men det kan være på kant med loven.

»Hvis det står klart, at det i virkeligheden er spilleren, som har hyret en agent, mens udgiften betales af klubben, taler sandsynligheden for, at spilleren er skattepligtig af den udgift, som klubben har afholdt«, lyder det fra Skattestyrelsen i en generel kommentar.