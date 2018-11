Hovsa: Irske fodboldklubber holdt et minuts stilhed for en ret levende person Lille irsk fodboldklub kom helt galt afsted, da den meddelte, at en af dens spillere var død. Det var han bare slet ikke. Han var på ferie.

Først blev der indrykket en dødsannonce i en lokalavis. Så blev en fodboldkamp udskudt, og derefter holdt fodboldhold i en liga et minuts stilhed i respekt.

Klubberne i den irske Leinster Senior League samlede sig hen over weekenden for at ære og mindes en spiller, der tilsyneladende var blevet dræbt i en trafikulykke i torsdags.

Men det hele har vist sig at være en yderst beklagelig misforståelse.

Klubben tager det, forståeligt nok, ganske alvorligt, men jeg finder det lidt morsomt, for helt grundlæggende ... så er jeg jo ikke død Fernando Nuno La Fuente

Amatørholdet Ballybrack FC har nu undskyldt for »en meget grov fejlbedømmelse«, efter det fejlagtigt oplyste, at en af holdets spillere, Fernando Nuno La Fuente, døde i torsdags.

Men La Fuente er, faktisk, stadig i live, oplyser Ballybrack.

»Denne meget alvorlige og uacceptable fejl er helt grotesk og blev til på grund af en person, der har oplevet flere alvorlige, personlige problemer, som ingen på holdet kendte til«, fortæller Ballybrack FC på sin Facebook-side.

Stilhed før ligakampe

Den omtalte person er efterfølgende blevet fyret efter et hastemøde. Og ligaen udtrykker sin »dybeste undskyldning for de ubehageligheder, den forkerte oplysning måtte have udløst«.

Ballybrack, der hører til i Dublin, udsatte sin kamp mod Arklow Town i lørdags, mens andre hold i ligaen holdt et minuts stilhed som støtte til La Fuentes familie.

»Vi fik lørdag oplyst, at La Fuente var fløjet tilbage fra Spanien. Straks gik vi i gang med at undersøge sagen nærmere«, oplyser ligaformand David Moran til RTÉ Radio. »Klubben fik senere kontakt med La Fuente, der beskrev sin færden, og vi er taknemmelige for, at han har taget imod vores undskyldning«.

I følge Moran opstod der forvirring, da nogle af La Fuentes venner fortalte, at spilleren flere uger forinden var rejst til Spanien.

En pressemeddelelse fra Leinster Senior League forklarer, hvad man har tænkt sig at gøre efter fejlen.

»Leinster Senior League vil samarbejde med alle relevante parter i den fulde opklaring af denne uheldige sag, og ligaen vil også tage sig af sagen efter sine egne disciplinærregler«.

Der var noget galt

Hovedpersonen har det godt, og han har taget hele balladen fra den humoristiske side.

»Jeg vidste godt, der var et eller andet galt, da jeg blev fjernet fra holdets WhatsApp. Jeg var hjemme, da jeg blev ringet op fra mit arbejde, og de sagde, at jeg var blevet en berømthed. Det var sådan, jeg fandt ud af, at jeg var død« fortæller Fernando Nuno La Fuente, der er af spansk oprindelse, til RTÉ Radio.

Men Fernando, som han bare kaldes i det irske, hvor han ikke har spillet for Ballybrack, siden han i september flyttede til Galway på grund af et nyt job, har ikke tænkt sig at kritisere den lille klub.

»Klubben tager det, forståeligt nok, ganske alvorligt, men jeg finder det lidt morsomt, for helt grundlæggende ... så er jeg jo ikke død«, som Fernando Nuno La Fuente udtrykker det.