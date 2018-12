Manchester United kommer tilbage efter enormt drop og får point mod Arsenal Målmandsdrop åbnede 2-2-kampen mellem Manchester United og Arsenal i Premier League, hvor Liverpool holder trit med Manchester City.

Målmanden David De Gea har gennem efterhånden en håndfuld sæsoner været første mand på holdkortet og den mest stabile spiller på et lettere slingrende Manchester United-hold. Det vidner fire kåringer de seneste fem år som årets spiller i storklubben om.

Spanieren har udvist sjælden stabilitet på et mandskab, der kæmper for at lukke hullet op til rivalerne i Premier League og nå fortidens høje niveau såvel pointmæssigt som spillemæssigt. Men når Manchester Uniteds hårdt prøvede fans end ikke kan stole på den 28-årige spanier, så er det et vink med en vognstang om, at der formentlig intet godt venter forude.

I onsdagens klassiker på hjemmebanen Old Trafford mod Arsenal droppede David De Gea fælt på tyske Shkodran Mustafis hovedstød i 26. minut, da bolden slap ud af hænderne på ham og sejlede ind over stregen, hvor Ander Herrera ikke kunne redde supermålmanden ud af suppedasen.

Bolden var lige akkurat inde over stregen, men trods gavebod og Arsenal-føring slap David De Gea og Manchester United lige akkurat slap med skrækken, da det efter en spændende 2. halvleg sluttede 2-2.

Flere store fejl

Den til tider rodede forestilling mellem Premier Leagues dominerende klubber fra slutningen af 1990’erne og 10-15 år frem, var rig på nærkampe og store personlige fejl.

Arsenal forpurrede deres mulighed for at gå til pausen med en føring for første gang i denne sæson, da Anthony Martial fik udlignet til 1-1. Franskmanden udnyttede en smule kaos i Arsenals forsvar efter et United-frispark til at bringe balance i regnskabet efter en halv times spil.

Efter pausen leverede David De Gea flere flotte redninger, men måtte se Marcos Rojos sprede rædsel i eget straffesparksfelt, da hans boldtab førte til Alexandre Lacazettes 2-1-mål til Arsenal, inden Jesse Lingard profiterede af en stor Arsenal-fejl i defensiven, da han udlignede i 70. minut.

Med et point til hver er Arsenal nummer 5 i Premier League med 31 point, mens Manchester United er nummer 8 med 23 point.

Sejre til Liverpool og Tottenham

Andetsteds i Premier League holdt Liverpool presset på Manchester Citys tophold ved at vinde 3-1 i Burnley, der ellers kom foran. Tottenham er 3’er efter 3-1 hjemme over Southampton. Christian Eriksen satte Harry Kane i gang med scoringen i 9. minut.

Chelsea, der er nummer 4 i Premier League, stod for midtugerundens store negative overraskelse, da holdet tabte 2-1 på udebane til Wolverhampton. Ikke just et godt resultat forud for hjemmekampen lørdag mod Manchester City, der topper rækken med 41 point foran Liverpool med 39.