Klassemål og drop før Liverpools gyldne reserve knækkede Manchester United

Den indskiftede Xherdan Shaqiri kom ind og scorede to gange i de sidste 20 minutter i klassikeren mod Manchester United.

Liverpool er efter 17. runde i Premier League fortsat ubesejret og efter en meriterende 3-1-sejr mod ærkerivalerne fra Manchester United lever drømmen om det første engelske mesterskab siden 1990 også i bedste velgående.

Liverpool fører nu Premier League med 45 point mod de forsvarende mestre Manchester Citys 44, inden det kompakte juleprogram indledes i den kommende weekend.



Længe så det ellers ud til, at en kostbar fejl i Liverpools i denne sæson ellers så velfungerende defensiv skulle føre til et unødvendigt pointtab, men manager Jürgen Klopp spillede sine kort rigtigt, da hans joker kom ind i de sidste 20 minutter og fik afgjort engelsk fodbolds største klassiker med to scoringer i det sidste kvarter.



Klassemål og drop

På Anfield var Liverpool i teten og aggressive i en åbningsfase i højt tempo, der sendte gæsterne i defensiven og satte dem under pres.



Det var en af Liverpools mange nye gode indkøb, der midt i 1. halvleg stod bag 1-0-målet på Anfield. Brasilianeren Fabinho, der blev hentet i Monaco, sendte en følt aflevering ind i straffesparksfeltet, hvor Sadio Mane tæmmede bolden med brystet og i flugtede den fortjente føring ind. En æstetisk nydelse af forwarden fra Senegal.



Æstetikken var til gengæld en by i Rusland, da Manchester United stik mod spil og chancer fik udlignet. Det var nemlig en bommert af de helt store af verdens dyreste målmand, Alisson Becker, der forærede gæsterne udligningen og lukkede dem tilbage i kampen.



Romelu Lukaku sendte fra venstre side et indlæg ind i feltet, men her kunne Alisson ikke holde fast i bolden. Jesse Lingard reagerede lynhurtigt at kunne let sparke ind til 1-1 i 33. minut.



Efter pausen fik Liverpool delvist genetableret det tunge pres fra opgørets indledende fase og Roberto Firmino aftvang United-målmand David De Gea en klasseredning, da han efter uortodokse driblinger i feltet fik afsluttet i 53. minut.



Manchester United var yderst sjældne gæster på Liverpools banehalvdel. Manager José Mourinhos tropper virkede i 2. halvleg langt bedre organiseret og der skulle derfor en smule held til, før Liverpool kom på vinderkurs og kunne styre mod toppen af tabellen.



Det skete, da den indskiftede schweizer Xherdan Shaqiri efter et Sadio Mane-indlæg, der blev rette af flere gange, via underkanten af overliggeren kunne sparke ind til 2-1. I 80. minut hamrede den lille offensivspiller Xherdan Shaqiri så sit andet mål ind og fik Anfield til at gå amok i jubel i noget nær mesterlig jubel.



Arsenal stoppet af bundhold

Andetsteds i Premier League så den danske landsholdsspiller Andreas Christensen for 16. gang i denne sæson en 90 minutters Premier League-kamp fra enten bænken eller tribunen, da Chelsea hev en 2-1-sejr med hjem fra Brighton og forsvarede 4.-pladsen.

Andreas Christensens landsholdskammerater fra Southampton, Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjerg, havde stor grund til at juble denne søndag i Premier League. Stort endda, for Arsenal, der ankom med en stime på 14 ligakampe i træk uden nederlag, blev slået 3-2 i et hæsblæsende opgør.



To to scoringer af den tidligere Liverpool-spiller Danny Ings blev det til, inden Charlie Austin fik matchvinderollen i slutminutterne, da han sendte Shane Longs uhyre præcise og veltimede indlæg i nettet.



Southamptons blot anden sejr i denne sæson sendte klubben over nedrykningsstregen.