Brian Laudrup fylder 50: Den upassende fodboldtilværelse blev alligevel naturtalentets liv

Da Brian Laudrup var på toppen af sin aktive karriere, vakte han flere gange opsigt med udtalelser om, at den professionelles fodboldverdens autoritære livsstil i virkeligheden slet ikke passede til hans temperament.

Dengang havde han ellers kæmpet sig gennem udfordringerne i en ungdomstid, hvor de belastende forventninger til Finn Laudrups yngste søn og Michael Laudrups lillebror bl.a. gjorde, at Brian kortvarigt droppede fodbolden og kastede sig over badminton for at slippe for de evindelige sammenligninger.

Men fodbolden med alle dens skyggesider blev alligevel Brian Laudrups liv, for talentet og evnerne var for åbenlyse til at blive gemt væk og endte med at give ham prædikatet ’verdensklasse’.

Brian Laudrup blev født i Wien, hvor hans boldbegavede far spillede to år i Wiener Sport Club – og i øvrigt heller ikke formåede at tilpasse sig den professionelle verdens betingelser.

Hjemme i Brøndbyvester blev Brian meldt ind i Brøndbyernes Idrætsforening, hvor Finn kortvarigt var træner for klubbens daværende 1.-hold i Danmarksserien, men da Brian blev gammel nok, var klubben med Finn på holdet avanceret til den bedste række, der dengang hed 1. division, og Michael i halvanden sæson førte familiebåndet videre.

Brian Laudrup fik debut på 1.-holdet som 17-årig, da hans morbror, Ebbe Skovdahl, var træner, og han blev dansk mester i 1988 og 1989 samt pokalvinder i 1989, da hans scorede 2 af Brøndbys mål i 6-3-finalesejren over Ikast.

Dernæst tog Brian Laudrup hul på en udlandskarriere, der førte ham til Bayer Uerdingen, Bayern München, Fiorentina, AC Milan, Rangers FC og Chelsea, inden han efter et kort mellemspil ’hjemme’ i FC København som 31-årig sluttede karrieren i AFC Ajax.

Det blev til mesterskaber i både Italien og Skotland, men også skuffelser, som i eksempelvis i 1994, da AC Milan og FC Barcelona mødtes i Champions League-finalen, og brødrene Laudrup måtte se til fra tribunen, fordi de var siet fra af hensyn til den daværende kvote af udlændinge, der dengang var tilladt på hvert hold.

Foto: Lars Poulsen Brian Laudrup med pokalen efter sejren over Tyskland i Göteborg i 1992.

De individuelle priser er regnet ned over den elegante dribler, der blandt andet som den første blev kåret som Årets Spiller i Danmark fire gange, men Brian Laudrups allerstørste triumf var dog Europamesterskabet i 1992, der blev vundet, halvandet år efter han var vendt tilbage til det danske landshold.

Efter 24 landskampe på tre år fulgte Brian Laudrup i 1990 efter storebror Michael og Jan Bartram og meldte fra til landsholdet i utilfredshed over landstræner Richard Møller Nielsen, men halvandet år senere var han tilbage. Det blev ud over EM-titlen til deltagelser ved EM-slutrunden i 1996 og VM-slutrunden i 1998, hvor Danmark nåede sit bedste resultat med en plads i kvartfinalen og et 3-2-nederlag til Brasilien.

Det var Brian Laudrups 82. landskamp og det blev også hans sidste , da han igen fulgte sin storebrors eksempel og meldte fra til landsholdet, selv om han spillede videre på klubplan i yderligere to år.

Tilknytningen til fodbold bevarede Brian Laudrup ved blandt andet sammen med Lars Høgh at skabe flere projekter, spille seriefodbold i sin nye hjemby, Hørsholm, og på oldboysholdet i Lyngby sammen med sin bror og siden blive ekspertkommentator på Kanal 5, der har rettighederne til Danmarks landskampe.

Hele vejen siden teenagetiden har han haft følgeskab af hustruen Mette, som han har de nu voksne børn Nikolaj og Rasmine med.