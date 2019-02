Perlemål sikrer United og Solskjær endnu en sejr

Manchester United fortsætter ufortrødent med at skrabe masser point sammen under den nye manager Ole Gunnar Solskjær.

Søndag blev det til en 1-0-arbejdssejr på udebane i Premier League over Leicester, og Manchester United er dermed fortsat ubesejret under den norske boss, der har 7 ligasejre og et enkelt uafgjort resultat på cv’et sammen med to sejre i FA Cup-kampe.

På King Power Stadium var det igen to af de spillere, der er blomstret allermest op under Ole Gunnar Solskjær, der grundlagde sejren for de rødblusede gæster i en ellers ganske jævn United-præstation mod Leicesters fightere.

Midtbaneomdrejningspunktet Paul Pogba, der til sidst var helt ude i kulden hos eksmanager José Mourinho, spillede blot 8 minutter inde i opgøret flot i dybden til Marcus Rashford, som elegant fik bolden under kontrol og sparkede ind bag en prisgivet Kasper Schmeichel.

Marcus Rashfords detalje var det absolutte højdepunkt i en match, der efter pausen kun levede rigtigt, når Leicester spillede hurtigt og bombarderede Uniteds straffesparksfeltet med indlæg.

Rachid Ghezzal havde den bedste mulighed for en ikke helt ufortjent udligning, da han med under et kvarter tilbage tvang United-keeper David De Gea til at leverede en klasseredning på frisparket fra små 25 meter.

Med 1-0-sejren har Manchester United hentet 22 af 24 mulige point i Premier League under Ole Gunnar Solskjær og anstrengelserne har nu også båret frugt i form af avancement i tabellen.

Manchester United er før det sene eftermiddagsmøde mellem Manchester City og Arsenal nemlig rykket forbi Arsenal og er nu nummer 5 i Premier League.